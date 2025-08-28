Menu
SIMÕES FILHO

A história por trás da água em Feira de Santana: como a cidade mudou para sempre

Fundador de A Tarde disse que a obra foi a quem mais lhe deu satisfação no tempo em que foi ministro da Educação

Miriam Hermes

Por Miriam Hermes

28/08/2025 - 13:04 h
Sistema de abastecimento de água foi inaugurado em 1957
Um marco na história de Feira de Santana foi o primeiro sistema de abastecimento de água, inaugurado em 26 de janeiro de 1957 com a presença da população e do então presidente da República Juscelino Kubitschek.

Também marcaram presença o governador Antônio Balbino, o prefeito João Marinho Falcão (1955–1959), vereadores e demais autoridades.

Construído com recursos federais, o projeto foi iniciado ainda no governo de Getúlio Vargas e teve à frente o seu ministro da Educação, o político e jornalista baiano, fundador do Grupo A TARDE, Ernesto Simões Filho.

O acontecimento foi capa do Jornal A A TARDE nos dias 25 (véspera) e 26, com repercussão não só na Bahia, mas também no Rio de Janeiro (ainda capital federal).

“Dos empreendimentos da nossa gestão no Ministério da Educação, nenhum nos deu mais satisfação do que as obras para o abastecimento de água de Feira. Era a maior aspiração da cidade, considerada irrealizável devido à elevada soma que demandaria a obra”, afirmou Simões Filho na ocasião.

Ele acrescentou que havia uma crença dominante que seria necessário trazer a água de muita distância, mas que contratou um especialista no assunto, resolvendo o problema por meio do projeto mais simplificado.

A ideia começou a ser debatida na gestão do prefeito Almachio Alves Boaventura (1951–1955), que fez o pedido a Vargas durante visita à Feira. Na sequência, um grupo de políticos, liderado médico Wilson da Costa Falcão, viajou ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para reforçar a solicitação à presidência.

A água, que passou a ser distribuída através da encanação, era retirada da Lagoa Grande.Antes, chegava nas residências através dos aguadeiros que abasteciam residências e comércio transportando a água no lombo de animais.

Depois de diversas intervenções para ampliar o abastecimento da cidade visando acompanhar seu crescimento, em 1971, a cidade foi dotada do sistema com captação no rio Paraguaçu, como acontece até hoje. Era governador Luís Viana Filho e prefeito Newton da Costa Falcão.

