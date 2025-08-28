Programa de Saúde deve atender 1500 pessoas em Luis Eduardo Magalhães

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias - Foto: Divulgação

Atendimento médico especializado para mais perto da população. Esse é o objetivo do programa 'Saúde no Seu Bairro', em Luís Eduardo Magalhães.

A ação está sendo realizada desde esta quinta-feira, 28, e segue até o sábado, 30, com previsão de pelo menos 1.500 atendimentos por dia, em sete especialidades médicas, entre elas oftalmologia, ultrassonografia, mamografia, ginecologia e ortopedia.

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias, demonstrando a grande demanda e a importância da iniciativa para o município.

"Nessa segunda edição do Saúde no Seu Bairro vamos oferecer mais uma vez uma super estrutura aos pacientes, com consultas e exames, reduzindo a fila da regulação, oferecendo um atendimento humanizado e de qualidade", ressaltou o secretário de Saúde, Dr. Pedro Henrique Ribeiro.

O prefeito Junior Marabá, destacou o impacto do programa.

"O Saúde no Seu Bairro é uma ação que leva dignidade e cuidado até as pessoas. Nós entendemos que muitos pacientes enfrentam dificuldades para se deslocar até o centro da cidade, e por isso estamos levando o atendimento especializado diretamente para as comunidades. É mais acesso, mais humanização e mais qualidade na saúde pública de Luís Eduardo Magalhães".

Objetivo

O Saúde no Seu Bairro tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da população, oferecendo atendimento médico especializado diretamente nas comunidades. A iniciativa evita deslocamentos, promove a humanização do atendimento e garante que o cuidado chegue de forma eficiente a quem mais precisa.