Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO SOCIAL

Programa de Saúde deve atender 1500 pessoas em Luis Eduardo Magalhães

Atendimentos estão sendo realizados desde esta quinta-feira, 28, e segue até o sábado, 30

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

28/08/2025 - 11:13 h
Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias
Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias -

Atendimento médico especializado para mais perto da população. Esse é o objetivo do programa 'Saúde no Seu Bairro', em Luís Eduardo Magalhães.

A ação está sendo realizada desde esta quinta-feira, 28, e segue até o sábado, 30, com previsão de pelo menos 1.500 atendimentos por dia, em sete especialidades médicas, entre elas oftalmologia, ultrassonografia, mamografia, ginecologia e ortopedia.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia mantém liderança no Nordeste com 9,4 mil empregos em julho
Casa cheia! Mais de 41 mil tricolores estão garantidos em Bahia x Flu
Novo hospital em cidade baiana vai oferecer serviços inéditos

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias, demonstrando a grande demanda e a importância da iniciativa para o município.

"Nessa segunda edição do Saúde no Seu Bairro vamos oferecer mais uma vez uma super estrutura aos pacientes, com consultas e exames, reduzindo a fila da regulação, oferecendo um atendimento humanizado e de qualidade", ressaltou o secretário de Saúde, Dr. Pedro Henrique Ribeiro.

O prefeito Junior Marabá, destacou o impacto do programa.

"O Saúde no Seu Bairro é uma ação que leva dignidade e cuidado até as pessoas. Nós entendemos que muitos pacientes enfrentam dificuldades para se deslocar até o centro da cidade, e por isso estamos levando o atendimento especializado diretamente para as comunidades. É mais acesso, mais humanização e mais qualidade na saúde pública de Luís Eduardo Magalhães".

Objetivo

O Saúde no Seu Bairro tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da população, oferecendo atendimento médico especializado diretamente nas comunidades. A iniciativa evita deslocamentos, promove a humanização do atendimento e garante que o cuidado chegue de forma eficiente a quem mais precisa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATENDIMENTOS Júnior Marabá luis eduardo magalhães Programa Saúde no Seu Bairro Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Na primeira edição, o programa atendeu, em média, 5 mil pacientes em apenas três dias
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

x