Casa cheia! Mais de 41 mil tricolores estão garantidos em Bahia x Flu

Torcida do Bahia nas arquibancadas da Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em busca de uma vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil, o Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 28, em uma Arena Fonte Nova lotada. O clube comunicou que mais de 41 mil torcedores estão garantidos na partida.

De acordo com o Esquadrão de Aço, os setores Norte, Leste, Oeste e Sudeste (inferiores) estão esgotados. Na última partida como mandante, diante do Santos, 45.813 torcedores estiveram nas arquibancadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta quinta, dia do jogo, os tricolores que ainda não garantiram ingresso podem adquirir pela internet. O site da Arena Fonte Nova e as plataformas online da Ingresse são opções para comprar as entradas.

Com a promessa de casa cheia, o Bahia entra em campo às 19h30 para enfrentar o Fluminense. A partida é válida pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

1 milhão de tricolores

Na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, além do bom resultado, o Bahia alcançou a marca de 1 milhão de torcedores na Arena Fonte Nova em 2025. O Tricolor foi o 3º clube a atingir a marca no futebol brasileiro em 2025, após 31 jogos disputados na Arena Fonte Nova.

A façanha torna-se ainda mais expressiva quando se observa a lista dos clubes que alcançaram tal proeza na temporada: Flamengo e Corinthians, equipes que detêm as maiores torcidas do Brasil.

