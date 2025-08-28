Alerta para o Bahia? Visitantes saem na frente na Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil - Foto: Thaís Magalhães/CBF

A rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil foi marcada por clássicos regionais nesta quarta-feira, 27, mas também por bons resultados a favor dos visitantes. Cruzeiro e Corinthians saíram na frente contra Atlético-MG e Athletico, enquanto o Botafogo conteve danos contra o Vasco da Gama.

Já nesta quinta, 28, o Bahia tenta mudar a escrita e ser o primeiro mandante abrindo vantagem no agregado. O Esquadrão de Aço recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, às 19h30, iniciando a busca por uma semifinal inédita.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Athletico x Corinthians

Em duelo realizado na Arena da Baixada, o Corinthians venceu o Athletico por 1 a 0, com gol do jovem Gui Negão. Agora, o Timão precisa apenas de um simples empate para garantir vaga nas semifinais, fase que alcançou nas duas últimas temporadas.

Memphis Depay comemora gol do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Agora, as equipes voltam a se enfrentar às 21h30 do próximo dia 10, pelo jogo de volta. Dessa vez, o Corinthians jogará diante de seu torcedor na Neo Química Arena.

Vasco da Gama x Botafogo

Em duelo realizado no São Januário, o Vasco ficou apenas no 1 a 1 com o Botafogo no ‘Clássico da Amizade’. Arthur Cabral marcou para o Alvinegro, enquanto Jair empatou para o Cruzmaltino. O Glorioso agora terá a chance de decidir a vaga em casa.

Jair e Savarino em disputa de bola | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Agora, as equipes voltam a se enfrentar às 21h30 do próximo dia 11, no Estádio Nilton Santos. O vencedor por qualquer placar avança às semifinais, enquanto um novo empate força a disputa de pênaltis.

Além disso, o Cruzeiro fez bonito no clássico contra o Galo, na Arena MRV, e saiu na frente com gols dos convocados para a Seleção Brasileira.