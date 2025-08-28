Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUARTAS DE FINAL

Alerta para o Bahia? Visitantes saem na frente na Copa do Brasil

Rodada de ida das quartas de final começou nesta quarta-feira, 28

João Grassi

Por João Grassi

28/08/2025 - 8:21 h | Atualizada em 28/08/2025 - 9:39
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil -

A rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil foi marcada por clássicos regionais nesta quarta-feira, 27, mas também por bons resultados a favor dos visitantes. Cruzeiro e Corinthians saíram na frente contra Atlético-MG e Athletico, enquanto o Botafogo conteve danos contra o Vasco da Gama.

Já nesta quinta, 28, o Bahia tenta mudar a escrita e ser o primeiro mandante abrindo vantagem no agregado. O Esquadrão de Aço recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, às 19h30, iniciando a busca por uma semifinal inédita.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Athletico x Corinthians

Em duelo realizado na Arena da Baixada, o Corinthians venceu o Athletico por 1 a 0, com gol do jovem Gui Negão. Agora, o Timão precisa apenas de um simples empate para garantir vaga nas semifinais, fase que alcançou nas duas últimas temporadas.

Memphis Depay comemora gol do Corinthians
Memphis Depay comemora gol do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Agora, as equipes voltam a se enfrentar às 21h30 do próximo dia 10, pelo jogo de volta. Dessa vez, o Corinthians jogará diante de seu torcedor na Neo Química Arena.

Leia Também:

Bahia segue maratona de jogos e não terá semana livre em setembro
Bia Ferreira enfrenta "trem desgovernado" na primeira luta em casa
Atlético-MG vive crise antes de enfrentar o Vitória no Brasileirão

Vasco da Gama x Botafogo

Em duelo realizado no São Januário, o Vasco ficou apenas no 1 a 1 com o Botafogo no ‘Clássico da Amizade’. Arthur Cabral marcou para o Alvinegro, enquanto Jair empatou para o Cruzmaltino. O Glorioso agora terá a chance de decidir a vaga em casa.

Jair e Savarino em disputa de bola
Jair e Savarino em disputa de bola | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Agora, as equipes voltam a se enfrentar às 21h30 do próximo dia 11, no Estádio Nilton Santos. O vencedor por qualquer placar avança às semifinais, enquanto um novo empate força a disputa de pênaltis.

Além disso, o Cruzeiro fez bonito no clássico contra o Galo, na Arena MRV, e saiu na frente com gols dos convocados para a Seleção Brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil Quartas de final

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Brasil
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Taça da Copa do Brasil
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Taça da Copa do Brasil
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Taça da Copa do Brasil
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x