Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOITE DE COPA

CCR Metrô fará nova operação especial para jogo do Bahia; confira

Esquadrão de Aço recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 28, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

João Grassi

Por João Grassi

28/08/2025 - 8:40 h
CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia
CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia -

A CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 28, às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Trabalhamos para que os torcedores cheguem e saiam do estádio em segurança e com agilidade. Por isso, além de reforçar a equipe e ampliar as viagens dos trens, destacamos a facilidade do pagamento por aproximação direto nas catracas, agilizando o acesso ao sistema metroviário", afirma Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.

Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Casa de Apostas Arena Fonte Nova | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador terá ligação com metrô, VLT e 370 linhas de ônibus
Bahia segue maratona de jogos e não terá semana livre em setembro
Craque do Bahia, Éverton Ribeiro pode ganhar título de Cidadão Baiano
Enquete: o Bahia vence o Flu em casa pela Copa do Brasil?

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

- App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

- Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CCR Metrô copa do brasil EC Bahia operação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para o jogo do Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x