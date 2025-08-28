NOITE DE COPA
CCR Metrô fará nova operação especial para jogo do Bahia; confira
Esquadrão de Aço recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 28, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Por João Grassi
A CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 28, às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.
"Trabalhamos para que os torcedores cheguem e saiam do estádio em segurança e com agilidade. Por isso, além de reforçar a equipe e ampliar as viagens dos trens, destacamos a facilidade do pagamento por aproximação direto nas catracas, agilizando o acesso ao sistema metroviário", afirma Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.
Pagamento por aproximação
Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.
Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.
Outras formas de recarga
Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:
- App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)
- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.
- Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.
O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.
