CCR Metrô fará nova operação especial para jogo do Bahia; confira

A CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 28, às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima ao estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

"Trabalhamos para que os torcedores cheguem e saiam do estádio em segurança e com agilidade. Por isso, além de reforçar a equipe e ampliar as viagens dos trens, destacamos a facilidade do pagamento por aproximação direto nas catracas, agilizando o acesso ao sistema metroviário", afirma Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

- App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

- Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.