Tendências e investimentos: o mercado imobiliário de Feira de Santana em alta

Imóvel no condomínio Horto Madero, empreendimento da LMarquezzo no município de Feira de Santana - Foto: Divulgação

O aumento populacional e a diversificação da sua economia, de acordo com especialistas, têm contribuído para a ampliação e o requinte do setor imobiliário de Feira de Santana, bem como a inovação e as estratégias de vendas que proporcionam o crescimento sustentável desse mercado.

Um dos principais polos de desenvolvimento urbano e econômico da Bahia, a Princesinha do Sertão, como o município é conhecido, possui um mercado imobiliário robusto, tanto para o investidor como para quem deseja adquirir um imóvel comercial ou residencial.

Na segunda maior cidade baiana, a 116 km de Salvador, com 657 mil habitantes, os projetos variam entre condomínios de alto padrão e unidades habitacionais voltadas para programas sociais.

Por tabela, a diversidade do setor impulsiona o desenvolvimento de setores como o do comércio e de serviços.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), em solenidade de entrega oficial de carteiras profissionais a 42 novos corretores de imóveis de Feira de Santana, realizada em junho deste ano, atestou que o município baiano tem se destacado como um dos principais polos de crescimento urbano e econômico da Bahia, com um mercado imobiliário em constante expansão.

De acordo com a entidade, “a cidade atrai investimentos em moradia, comércio e infraestrutura, criando um ambiente promissor para os novos profissionais que iniciam sua atuação”.

Há 22 anos no mercado de Feira de Santana, o corretor de imóveis da Atual Imobiliária e sócio da Almeida Construtora, Wesley Costa de Almeida Júnior, reforça que o município vem se destacando no cenário imobiliário nacional com uma valorização acima da média.

Feira possui quase um milhão de habitantes e está ranqueada entre as 100 melhores cidades para negócios, o que faz com o que sua expansão imobiliária assertiva traga novos investidores imobiliários, além de representar uma das principais receitas locais. Wesley Costa de Almeida Júnior - Sócio da Almeida Construtora

Ainda segundo Wesley, os empreendimentos mais procurados são os de ticket médio. “Nosso público-alvo é o médio e alto padrão, tanto em imóveis residenciais como comerciais”, comenta.

O Co-CEO da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, Leandro Carozzo, considera que Feira de Santana vive um momento estratégico de expansão e sofisticação no mercado imobiliário.

“A cidade, historicamente reconhecida como polo comercial, logístico e educacional do interior da Bahia, tem se consolidado como um eixo de desenvolvimento urbano pujante”, aponta.

Segundo o executivo, Feira representa um terreno fértil para a inovação e os investimentos de alto desempenho. “Observamos uma demanda crescente por imóveis que unem inteligência construtiva, tecnologia, rentabilidade e experiência, valores que estão no centro do nosso propósito como incorporadora”, afirma.

A Carozzo chegou no município, relata Leandro, a convite de dois empresários locais, com o compromisso de contribuir para o alto padrão do mercado imobiliário local.

Nosso foco é entregar empreendimentos que dialogam com o futuro das cidades e com os novos modelos de habitação e investimento. Atuamos com uma visão disruptiva, aliando sofisticação arquitetônica, soluções tecnológicas e gestão digital, sempre com base na sustentabilidade e no potencial de valorização. Feira é um novo palco para a nossa trajetória de mais de uma década transformando o mercado imobiliário da Bahia

O lançamento mais recente da incorporadora, em Feira de Santana, é o Ícone Connected Residence, localizado em um dos pontos mais estratégicos da Avenida Getúlio Vargas.

“O projeto é um marco em inovação, tecnologia e rentabilidade, pensado para atender ao crescente público do aluguel de short stay (curta temporada), refletindo a evolução da cidade e que vai conectar investidores e moradores ao futuro do morar”, avalia Carozzo.

O empreendimento oferece unidades tipo studio (unidade compacta), um quarto, lofts com pé-direito duplo e coberturas com piscina na varanda, além de áreas comuns inteligentes, com gestão digital, tecnologia de ponta e soluções sustentáveis, incluindo sky lounge com vista panorâmica, piscina com solarium, business lounge, minimercado, lavanderia e academia, entre outros itens.

Tendências de mercado

O CEO da Coordena Assessoria Imobiliária, Samuel Paiva, em recente entrevista ao Portal De Olho na Cidade, afirmou que Feira de Santana tem uma particularidade que favorece o crescimento do mercado de locação de curto prazo.

“Enquanto cidades como Salvador têm picos de ocupação nos finais de semana, Feira é uma cidade de negócios, com alta demanda de segunda a quinta-feira. Isso gera necessidade de mais empreendimentos para atender esse público”, analisou.

O especialista ressaltou, ainda, que esse formato de aluguel está se tornando um fenômeno irreversível e o comparou ao sucesso de aplicativos de transporte. “Assim como as pessoas preferem chamar um Uber ao invés de pegar um táxi, hoje elas também escolhem uma locação via a plataforma Airbnb, ao invés de um hotel”.

Outra tendência, declarou Paiva, é a crescente demanda por studios.

“Esse modelo não é uma moda passageira por três motivos: as famílias estão menores, muitos investidores querem explorar o aluguel temporário e há uma grande demanda de estudantes e profissionais que precisam de moradia temporária”, explicou, complementando que Feira tem atraído, cada vez mais, estudantes devido à expansão de cursos como Medicina.

“Os pais querem colocar seus filhos bem instalados e isso impulsiona esse mercado com crescimento em potencial”, justificou, destacando o Boulevard Residence como um marco para o setor no município, sendo o primeiro empreendimento focado na demanda de locação por temporada, localizado em anexo ao Shopping Boulevard, um dos pontos mais valorizados da cidade.

Novos empreendimentos estimulam sonho da casa própria

Em 27 anos de existência, a LMarquezzo Construções e Empreendimentos estabeleceu um vínculo estreito com Feira de Santana.

“Construímos, junto com nossos empreendimentos, uma marca forte e bem posicionada na mente das pessoas. Graças ao seu compromisso de sempre superar as expectativas de todas as famílias que confiam na construtora para realizar o sonho da casa própria, a cada ano, construímos muito mais do que lares; construímos histórias de vidas”, afirma o diretor comercial da empresa, Rogério Marquezzo.

Ao longo de quase três décadas atuando no mercado de Feira de Santana, a LMarquezzo já entregou mais de 24 mil unidades habitacionais em diversos segmentos e algumas outras cidades, sendo que o impacto significativo é em Feira, segundo Rogério.

Atualmente, a construtora assina no município uma série de empreendimentos, todos em andamento.

No Jardim Brasil, primeiro complexo urbanístico 100% planejado, estão os condomínios de casas Reserva Noronha, com unidades de dois quartos e clube completo com academia, área pet, bicicletário, horta e piscina; o Reserva, também de casas soltas de dois quartos, que oferece mais de 6 mil m² de lazer, com parque infantil, piscina e áreas verdes; e o lançamento Reserva Pati, condomínio de apartamentos com lazer completo, incluindo academia ao ar livre e piscinas adulto e infantil.

Entre os bairros Tomba e Feira VII, está sendo construído o Città Ville, condomínio de apartamentos de dois quartos, situado próximo ao Parque da Cidade, com área gourmet, piscina e quadra de areia.

No bairro SIM, o Uniq Artêmia está em obras e traz apartamentos de dois quartos com lazer completo e localização privilegiada, enquanto o Condomínio Horto Madero está sendo erguido na Avenida Silvio Matos, com casas de três quartos com suíte e clube com piscinas, quiosque gourmet, sala de jogos, campo e quadra de tênis.

Ainda na área, a LMarquezzo lançou o Uniq Sossego, condomínios de dois quartos na Avenida Sossego, com estrutura de clube e pista de cooper.

Já no bairro Papagaio, afirma o diretor comercial, há uma concentração de projetos. O Moradas Ville e o Residencial Jardins são condomínios em construção que oferecem opções de lazer como academia ao ar livre, piscina e salões de festas.

Para quem busca mais exclusividade, considera, o Mon Jardim é um condomínio de luxo com lotes e infraestrutura de alto padrão, incluindo área gourmet, piscinas e quadras esportivas.

Recém-lançado, o Uniq Papagaio é um condomínio de apartamentos a 180 metros da Avenida Fraga Maia, com academia, piscinas e praça.

O Exclusive Residence, também no Papagaio e em construção, oferece apartamentos de dois quartos a 200 metros da Avenida Ayrton Senna, com clube completo e fitness externo.

Há, ainda, o Summer Residence, que traz casas de dois quartos, soltas e próximas à Avenida Fraga Maia, com lazer composto por piscina, parque infantil e salão de festas.

No mercado imobiliário local se destacam, também, o Alphaville Feira de Santana, localizado na Avenida Antônio Cadengue de Lucena, no bairro Vale do Jacuípe, possui dois empreendimentos: O Alphaville 1, lançado em 2011, e o Alphaville 2, com lançamento em 2013.

São imóveis de alto padrão, construídos pela Alphaville Urbanismo, e ambos oferecem infraestrutura completa de lazer e segurança, além de áreas verdes, clube privativo com piscina, quadras esportivas, salão de festa, espaço kids e fitnesse center e um píer para acesso ao Rio Jacuípe.

Ícone Connected Residence, lançamento da construtora Carozzo na Princesa do Sertão | Foto: Divulgação

Executados pela iniciativa privada, os bairros planejados são uma tendência de mercado, promovendo a expansão das cidades, aumentando a economia local, trazendo novos moradores e atraindo investidores.

De acordo com Francisco Carozzo, CEO da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, essas áreas urbanas projetadas vêm tendo um papel fundamental na requalificação urbana de Feira de Santana, possibilitando o crescimento ordenado do município, com melhor infraestrutura, espaços de convivência, segurança, áreas verdes e de lazer, serviços essenciais, mobilidade urbana e sustentabilidade.

Ao contrário dos bairros que crescem de modo orgânico, os bairros planejados são desenvolvidos a partir de um projeto urbanístico dentro de um espaço público, pensado para proporcionar soluções eficientes aos moradores e à cidade em geral.

“Nossa empresa enxerga com bons olhos esses vetores de desenvolvimento e está atenta às oportunidades que eles oferecem para a expansão sustentável, valorização imobiliária e construção de comunidades mais completas e conectadas”, pontua Francisco Carozzo.

Jardim Europa, Jardim Brasil, Parque Universitário e Parque dos Sabiás, situados em Feira de Santana, são alguns desses bairros caracterizados por um planejamento urbanístico criados com a proposta de proporcionar melhor infraestrutura e mais qualidade de vida aos moradores.

Situado no prolongamento da Avenida Artemia Pires, o Jardim Brasil foi o primeiro bairro 100% planejado de Feira de Santana, concebido pela LMarquezzo Construções e Empreendimentos.

O empreendimento, que teve o início de suas obras em 2015, foi idealizado pelos arquitetos André Sá e Francisco Mota com o perfil de um complexo urbanístico planejado com infraestrutura completa, incluindo ciclovias, integração ambiental com a Lagoa da Berreca e áreas institucionais, comerciais e residenciais.

De acordo com a construtora, o Jardim Brasil ocupa cerca de 1.187.747 m², com 16 condomínios previstos, dos quais sete já foram entregues e outros, como o Reserva Humaitá e o Reserva Noronha, estão em construção. No total, foram entregues cerca de 2.188 casas e outras 1.344 estão em construção, planejando abrigar até 20 mil residentes.

Studios em alta

Tendência no mercado imobiliário em todo o país, os apartamentos studios em Feira de Santana são foco da imobiliária Carozzo. “Esse tipo de unidade residencial reflete as novas dinâmicas de mobilidade, trabalho remoto, turismo de experiência e locação por temporada.

Em Feira, esse movimento acompanha o crescimento da cidade como polo de serviços, eventos e negócios”, afirma o CEO da empresa, Francisco Carozzo.

A empresa aposta em studios, “por entender que entregam o melhor custo-benefício tanto para o morador quanto para o investidor, com alta liquidez, praticidade e rentabilidade, atributos cada vez mais valorizados por quem busca inteligência imobiliária”.

Tipo de imóvel com um espaço integrado (sala, quarto e cozinha, exceto o banheiro) e compacto, medindo entre 25 e 40 m², os studios são apartamentos ideais para pessoas que buscam praticidade, estilo de vida urbano e mobilidade.

Em Feira de Santana, encontram-se studios para alugar ou comprar, com diferentes tamanhos e em diversas localizações.

O Hotel Atmosfera Residence, por exemplo, oferece studios com serviços de hotelaria, como limpeza diária (opcional), internet de alta velocidade, piscina, sauna, salas de reunião e espaço gourmet, e studios mobiliados, incluindo cozinha com armários, geladeira, cooktop, micro-ondas e cama king size, além de internet e TV a cabo, com foco em praticidade e localização.

Há também diversos lançamentos de condomínios com studios, como o Esmeralda Leste Residencial. Alguns condomínios, como o Obelisk Residencial e o Benedetto também oferecem este modelo de moradia.

É possível encontrar studios mobiliados na região central da cidade, como na Rua Boticário Moncorvo. O bairro Santa Mônica também dispõe de studios mobiliados com localização privilegiada. Outra opção de encontrar studios é no bairro Conceição, conhecido por sua infraestrutura moderna.