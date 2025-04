Parlamentar desmente prefeito de Cruz das Almas sobre obra em estrada

Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas - Foto: Reprodução

Um imbróglio que envolve uma obra esperada pela população de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, e que deve ser iniciada em breve veio à tona. Trata-se da pavimentação asfáltica da estrada que liga a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) à comunidade da Sapucaia, zona rural de Cruz das Almas.

A Prefeitura de Cruz das Almas, na gestão Ednaldo Ribeiro (Republicanos), vem anunciando que o feito é uma parceria entre a gestão municipal e o governo do Estado, com apoio do Consórcio do Território do Recôncavo (CTR), o que despertou contestações do deputado estadual Robinson Almeida (PT).

De acordo com o parlamentar, a obra é fruto de uma articulação com o ex-prefeito Orlandinho Pereira (PT) e lideranças locais, e já está em fase de planejamento junto ao Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (DERBA).

“Eu estou na UFRB, na estrada que liga até a comunidade da Sapucaia. Aqui há um compromisso do governador Jerônimo em pavimentar todo esse trecho. Nós estamos em contato com o Derba, que é o responsável pela execução da obra”, afirmou Robinson.

E emendou:

“O planejamento é que, neste semestre, tão logo seja ativado o contrato que dá as condições de execução, as obras começarão. É um compromisso com o povo de Cruz das Almas, com o nosso querido ex-prefeito Orlando, com Marcelo, com Oswaldo, com a turma boa nossa que cuida aqui dos interesses do governo do Estado, que defende e apoia o projeto do presidente Lula”, completou.

Robinson Almeida garantiu que segue acompanhando o andamento das ações do governo do estado no município.

"A pavimentação da estrada da Sapucaia deve beneficiar de forma direta, moradores da zona rural e estudantes da UFRB, o que deve facilitar a mobilidade", finalizou Robinson.