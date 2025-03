População contesta nova licitação após convênio de R$ 4 milhões

Vanessa Senna (PSD), prefeita de Lençóis - Foto: Reprodução | Instagram

A Prefeitura de Lençóis, sob a gestão da prefeita, Vanessa Senna (PSD), abriu licitação no valor de R$ 3 milhões de reais, para obras de pavimentação no município. O objetivo é a contratação de empresa especializada no segmento de engenharia, para prestar serviços de manutenção preventiva de prédios, logradouros e equipamentos públicos, sob administração da gestão.

A empresa beneficiada, vai fornecer peças, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-Sinapi, Orse, Sicro, Seinfra, Embasa e outros sistemas referenciais de custos de obras.

Em maio de 2022, por intermédio de um convênio com a Conder, o município já tinha recebido o valor de R$ 500 mil reais para pavimentação de ruas.

Um ano e meio depois, em dezembro de 2023, a gestão teria assinado um convênio de R$ 4 milhões, com o Ministério do Turismo, para obras de pavimentação no município. Em fevereiro de 2024, a prefeita anunciou que tinha dado início, para um processo de topografia das ruas, o qual seria o processo inicial para a pavimentação.

"O município já tinha dinheiro para obras de pavimentação, por exemplo, e agora abre outra licitação para mais obras. Tanto dinheiro para algo que ainda não foi percebido no município, disse um morador que não quis se identificar.

"A população espera que a infraestrutura para um município como esse que é turístico, seja melhorada para justificar os gastos", completou outro morador.

A reportagem procurou a prefeita de Lençóis, Vanessa Senna, a qual respondeu que existe um convenio de R$ 4 milhões em pavimentação com o Ministério do Turismo em execução de quase 70%, que contempla ruas de três bairros do município.

Quanto ao convênio com a Conder, o qual já foi executado e com prestação de contas já aprovada no ano passado de quase R$ 500 mil que contemplou uma parte do bairro Encontro Dos Rios (apenas duas ruas).

Quanto ao pregão eletrônico, a prefeita diz que é totalmente legal para prestação de serviço e manutenção de prédios e vias públicas. O valor usado vai ser de acordo a execução da obra ( caso necessite ou não), como a manutenção de prédios escolares, buracos em rua, conserto de calçadas.