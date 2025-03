Prefeito de Feira de Santana é desafiado a visitar Shopping Popular

José Ronaldo (União Brasil), prefeito de Feira de Santana - Foto: Divulgação

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil) foi desafiado pelo Legislativo Municipal, para que faça uma visita ao Shopping Popular.

O vereador Luiz da Feira (PP) disse ainda que a Câmara, precisa realizar debates sobre os problemas e eventuais soluções para o espaço comercial.

O parlamentar disse esperar que a atual gestão promova ações que possam aumentar as vendas no entreposto.

“O prefeito já esteve no Centro de Abastecimento, ouvindo os comerciantes e clientes. Acho que deveria também visitar o shopping ali ao lado”, reclamou.

Construir terminais de transporte para todos os distritos, reformar a Praça do Tropeiro e instalar órgãos que ofereçam serviços públicos à população, foram algumas medidas sugeridas por Luiz da Feira, em pronunciamento na Câmara Municipal, baseado nas reivindicações dos comerciantes. O parlamentar acredita que as iniciativas ajudariam a aumentar o fluxo de consumidores no local e melhoraria a situação vivida pelos comerciantes.

Sendo assim, Luiz disse que a Câmara poderia promover uma audiência pública sobre o tema, junto ao Governo José Ronaldo e os comerciantes.

"A estrutura é bonita, bem localizada e arrumada, podendo se tornar o maior comércio de Feira e da Bahia, mas está precisando de uma gestão própria e comprometida, semelhante a que é realizada no Feiraguai”, outro importante centro comercial feirense, local onde existe uma direção que não depende da Prefeitura para realizar serviços de limpeza, segurança e organização do equipamento”, afirmou.

O vereador estima que aproximadamente 80% dos comerciantes do Shopping Popular enfrentam dificuldades.

“Muitos tiveram depressão, infarto ou viram a empresa falir”, lamentou.