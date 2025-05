Prefeito de Itapetinga exonera esposa de secretaria municipal

Eduardo Hagge cumula denúncias de nepotismo no Ministério Público, por ter nomeado esposa como secretária municipal - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito de Itapetinga, Eduardo Hage (MDB), exonerou a própria esposa, Maria José Gomes Hagge, conhecida como Zezé Hagge, do cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Social.

A medida, divulgada por intermédio de um comunicado extraoficial, não apresentou motivo específico.

Eduardo Hagge, inclusive, acumula denúncias de nepotismo no Ministério Público, por ter nomeado a própria esposa para a Pasta. A Súmula Vinculante 13 do STF não se aplica a cargos políticos, como secretarias estaduais e municipais, garantindo autonomia ao chefe do Executivo nesses casos.

De acordo com bastidores políticos locais, Zezé Hagge interferia na gestão de Eduardo. Entre as ações de Zezé, está a nomeação do personal trainer, com salário de R$ 7 mil e quinhentos reais na gestão.

Zezé Hagge, inclusive, exigia que o marido exonerasse dos cargos, quem o criticasse. Ainda de acordo com membros da gestão, a primeira-dama apontava alguns vereadores da situação, para que obtivessem cargos comissionados. Com a demissão, Zezé deve voltar ao cargo de professora do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itapetinga, para saber o motivo da exoneração, e ainda aguarda resposta ao questionamento.