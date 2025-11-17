Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTURA PERIGOSA

Prefeito de Seabra é denunciado por promoção pessoal com cores em campanha

Denúncia aponta uso da máquina pública de Neto da Pousada (PCdoB)

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/11/2025 - 9:41 h | Atualizada em 17/11/2025 - 10:13
Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra -

O prefeito de Seabra, Chapada Diamantina, Joaquim Inacio De Souza Neto, conhecido como Neto da Pousada (PCdoB), foi denunciado por suposta promoção pessoal com uso das cores e do slogan da campanha eleitoral de 2024 em espaços e materiais da administração municipal.

A denúncia, a qual foi apresentada pela empresa 'José Carlos de Oliveira Sales e Silva-ME', aponta que o gestor tem transformado a cidade em uma "vitrine" do partido, o que remete diretamente ao uso das cores e slogans em bens públicos.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As cores vermelho e amarelo, associadas ao gestor e ao partido, estariam sendo utilizadas em prédios públicos, ambulâncias, uniformes, placas de eventos e nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Leia Também:

Prefeito pede empréstimo de R$ 40 milhões sem detalhar finalidade
Empresa denuncia licitação de combustível da Câmara de Cristópolis
Parlamentar é expulsa de partido em cidade baiana

Diante dos indícios, foi determinada medida cautelar obrigando o gestor municipal a suspender imediatamente o uso das cores e símbolos ligados à campanha e ao PCdoB em materiais oficiais, além de impedir novas despesas relacionadas a esse tipo de divulgação até o julgamento final do caso.

O que diz a Constituição

A Constituição Federal proíbe que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

As imagens anexadas ao processo mostram o mesmo padrão visual em diversas estruturas e ações municipais — de escolas a eventos esportivos — o que caracterizaria tentativa de vincular a imagem política do prefeito às realizações administrativas.

A denúncia geralmente se enquadra na esfera do Direito Eleitoral e da Improbidade Administrativa, pois o uso de cores, slogans ou símbolos pessoais em bens e serviços públicos pode configurar violação ao princípio da impessoalidade.

Decisão

Após a análise das provas e da defesa, os órgãos competentes decidirão se houve ou não a violação da lei. As penalidades podem variar desde multa até a cassação do mandato, dependendo da gravidade e da instância em que o processo tramitar.

A reportagem entrou em contato com os telefones da gestão municipal e as ligações não obtiveram sucesso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direito eleitoral improbidade administrativa Investigação Pública Neto da Pousada Prefeitura de Seabra promoção pessoal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x