IRREGULARIDADES

Prefeito é acusado de pagar terceirizações com recursos do Fundeb

Contratações do prefeito de Jussiape, Zé Luz (Avante), estariam substituindo cargos efetivos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

08/11/2025 - 8:21 h
Zé Luz (Avante), prefeito de Jussiape
Zé Luz (Avante), prefeito de Jussiape -

O prefeito de Jussiape, José Santos Luz, conhecido como Zé Luz (Avante) foi notificado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para prestar esclarecimentos sobre as supostas irregularidades na terceirização de funções ligadas à rede municipal de ensino. A denúncia foi da APLB-Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia e da Auditoria Pública Cidadã Baiana (AUCIB).

As entidades questionam um contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa 'Sertel Serviços Terceirizados Ltda'., no valor de R$ 11,45 milhões, o que inclui cargos como auxiliar de classe e monitor escolar, funções as quais, de acordo com a denúncia, integram a atividade-fim da educação básica e não poderiam ser terceirizadas.

Leia Também:

Unidade de saúde em Juazeiro descarta lixo contaminado
Cidades polo da Bahia são destaque em ranking de segurança pública
Vitória da Conquista lidera ranking de cidade mais segura da Bahia

Irregularidades

A denúncia aponta ainda que as contratações estariam substituindo cargos efetivos e sendo pagas com recursos da parcela de 70% do Fundeb, destinada somente à remuneração dos profissionais da educação.

As entidades alegam que a terceirização, de acordo com o contrato, pode envolver a contratação de pessoal para funções que deveriam ser preenchidas por servidores concursados da área da Educação.

A medida estaria sendo usada para preencher vagas em caráter precário, o que prejudicaria a garantia de concurso público e a qualidade dos serviços educacionais. A origem dos recursos utilizados, com destaque para a eventual aplicação de verbas do Fundeb, também vai precisar ser explicada.

Prazo

O prefeito Zé Luz vai ter prazo de cinco dias para apresentar defesa, documentos que justifiquem as contratações e ainda a relação dos nomes dos terceirizados, com as respectivas funções e locais de lotação.

O MP-BA vai avaliar os fatos e decidir se existem elementos suficientes para que o caso seja arquivado ou se deve abrir um Inquérito Civil

auditoria Educação fundeb irregularidades jussiape Prefeitura de Jussiape terceirização

x