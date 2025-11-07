AÇÃO
Unidade de saúde em Juazeiro descarta lixo contaminado
Adequações exibidas pela Justiça incluem instalação de equipamentos de higiene
Por Rodrigo Tardio
Uma Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) contra o Município de Juazeiro, Vale do São Francisco, gestão do prefeito Andrei da Caixa (MDB), para que se assegure a prestação integral e adequada dos serviços em uma Unidade Básica de Saúde da cidade.
Leia Também:
As irregularidades que motivaram a ação são baseadas em relatórios da Vigilância Sanitária Municipal e do Núcleo Regional de Saúde Norte, as quais incluem:
- Irregularidades Estruturais e Sanitárias:
- Ausência de licença sanitária atualizada.
- Descarte inadequado de lixo contaminado.
- Falta de equipamentos básicos.
- Problemas na infraestrutura.
- Exigências do MP-BA
Regularização
O MP-BA pediu à Justiça que determine, liminarmente, em caráter urgente, a regularização documental e estrutural da UBS.
As adequações incluem a instalação de equipamentos de higiene, reparos em banheiros, climatização adequada da sala de vacinação e garantia de privacidade nos atendimentos.
O MP-BA também solicitou que o Município seja obrigado a organizar a equipe multiprofissional e os serviços de fisioterapia, psicologia, assistência social, nutrição e educação física, com periodicidade definida.
TAC
O órgão informou que buscou resolver a situação de forma extrajudicial por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas não obteve resposta da gestão municipal, o que levou ao ajuizamento da ação, já que houve falta de manifestação formal sobre as irregularidades sanitárias e estruturais mais graves que estão sendo objeto da ação judicial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes