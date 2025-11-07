Menu
Unidade de saúde em Juazeiro descarta lixo contaminado

Adequações exibidas pela Justiça incluem instalação de equipamentos de higiene

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/11/2025 - 23:01 h | Atualizada em 07/11/2025 - 23:51
Unidade
Unidade -

Uma Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) contra o Município de Juazeiro, Vale do São Francisco, gestão do prefeito Andrei da Caixa (MDB), para que se assegure a prestação integral e adequada dos serviços em uma Unidade Básica de Saúde da cidade.

Leia Também:

Cidades polo da Bahia são destaque em ranking de segurança pública
Vitória da Conquista lidera ranking de cidade mais segura da Bahia
Luis Eduardo é classificada como segunda cidade mais segura da Bahia

As irregularidades que motivaram a ação são baseadas em relatórios da Vigilância Sanitária Municipal e do Núcleo Regional de Saúde Norte, as quais incluem:

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

- Irregularidades Estruturais e Sanitárias:

- Ausência de licença sanitária atualizada.

- Descarte inadequado de lixo contaminado.

- Falta de equipamentos básicos.

- Problemas na infraestrutura.

- Exigências do MP-BA

Regularização

O MP-BA pediu à Justiça que determine, liminarmente, em caráter urgente, a regularização documental e estrutural da UBS.

As adequações incluem a instalação de equipamentos de higiene, reparos em banheiros, climatização adequada da sala de vacinação e garantia de privacidade nos atendimentos.

O MP-BA também solicitou que o Município seja obrigado a organizar a equipe multiprofissional e os serviços de fisioterapia, psicologia, assistência social, nutrição e educação física, com periodicidade definida.

TAC

O órgão informou que buscou resolver a situação de forma extrajudicial por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas não obteve resposta da gestão municipal, o que levou ao ajuizamento da ação, já que houve falta de manifestação formal sobre as irregularidades sanitárias e estruturais mais graves que estão sendo objeto da ação judicial.

