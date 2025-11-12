Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETIROLÂNDIA

Prefeito é notificado e obras de creches são suspensas na Bahia

Excesso de exigências no edital levaram a denúncia de munícipe

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/11/2025 - 13:06 h
Guene, prefeito de Retirolândia (PSB)
Guene, prefeito de Retirolândia (PSB) -

Uma licitação para a construção de uma creche no município de Retirolândia, região sisaleira da Bahia, gestão do prefeito José Egnildo dos Santos, conhecido como Guene (PSB), foi suspensa pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) por decisão liminar após uma denúncia apontar supostas irregularidades.

O objetivo da licitação era a contratação de uma empresa para construir duas novas salas de aula em uma creche do município, bem como realizar reformas em diversos prédios escolares.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sesab inicia processo que define administração de futuro hospital
Prefeitura é investigada por contratação de equipamentos hospitalares
Licitação de R$ 2 mi tem suspeita de ilegalidade em Ribeira do Pombal

Entre as irregularidades destacadas estão a obrigatoriedade de apresentação de certidão de registro e quitação junto ao CREA, exigência de declaração com firma reconhecida sobre a equipe técnica, e inversão das fases de habilitação e julgamento sem devida fundamentação. A análise inicial entendeu que tais requisitos poderiam comprometer a lisura e a competitividade do processo.

A denúncia foi do munícipe Valdimilson Pereida de Sousa, e tem como denunciados o gestor municipal e o agente de contratação, Filipe Risle Ramos.

A continuidade do certame vai depender da correção das falhas apontadas, da republicação do edital e reabertura do prazo para novas propostas.

Próximos passos

Após a análise do TCM-BA, a licitação pode ser mantida, caso as irregularidades sejam sanadas ou não se confirmem, anulada ou revogada.

Embora o mérito da denúncia ainda seja julgado, a decisão liminar aponta que o indício de ilegalidade está presente, resultando na suspensão.

Decisão cautelar

A decisão destaca que existe patente o perigo de dano (periculum in mora) caso a administração pública firme um contrato que, posteriormente, possa ser anulado pelo Tribunal, com prejuízos suportados pela população.

O gestor municipal vai ter que apresentar razões de defesa no prazo de 20 (vinte) dias.

Instauração de CPI

Em outubro, parlamentares oposicionistas sinalizaram criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), liderada por Sandro da Vargem (PT), a qual contava com o apoio de mais quatro vereadores, entre eles presidente da Câmara Municipal, Dhon do ACM (PCdoB), para apurar as denúncias no segmento da saúde local.

Tudo começou com uma foto de uma garrafa de whisky no gabinete do prefeito de Retirolândia, Nordeste da Bahia, José Egnildo dos Santos, conhecido como Guene (PSB). A foto foi publicada pelo ex-vereador do município e advogado, Aquiles Nereu.

O assunto virou polêmica, sobretudo após live do ex-parlamentar, o qual denunciou irregularidades na atual gestão municipal, sobretudo na saúde, onde foi citado um contrato com o 'Instituto Strategic', apontando indícios de pagamentos indevidos e superfaturamento.

Após a publicação da foto pelo ex-vereador e advogado, o prefeito Guene, como retaliação, teria colocado fim no contrato com o escritório jurídico de Nereu. É bom lembrar que Aquiles Nereu apoiou a candidatura de Guene nas eleições municipais de 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

creche decisão liminar Gestão Pública irregularidades licitação retirolândia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guene, prefeito de Retirolândia (PSB)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Guene, prefeito de Retirolândia (PSB)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Guene, prefeito de Retirolândia (PSB)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Guene, prefeito de Retirolândia (PSB)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x