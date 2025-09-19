NEPOTISMO
Prefeito emprega filha, nora e sobrinhos em Dom Macedo Costa
Parentes do prefeito Antônio dos Santos Fróes (União Brasil) estariam ocupando cargos estratégicos na gestão municipal
Por Rodrigo Tardio
Um inquérito para investigar possíveis práticas de nepotismo na Prefeitura de Dom Macedo Costa, Região Metropolitana de Salvador, foi instaurado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). A apuração vem após denúncias de que o prefeito Antônio dos Santos Fróes (União Brasil), conhecido como Tote Fróes, teria nomeado parentes diretos e próximos para cargos estratégicos na gestão municipal.
Entre os casos denunciados, está a nomeação da filha do prefeito, Simone Moreira Fróes Hauí, para o cargo de secretária de Administração e Planejamento.
Já a filha de Manoel Francisco da Silva Filho, vice-prefeito, Emanoela Souza Silva Frois, foi nomeada para o cargo de secretária do Trabalho e Assistência Social.
E a sobrinha do prefeito, Ednalva Fróes Barbosa Prazeres, que atua como diretora do Departamento de Contabilidade.
A denúncia aponta ainda que mais familiares foram contratados para diversas funções, como médico, recepcionista e nutricionista vinculada à rede municipal de educação, vínculos, que devem ser confirmados por intermédio do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Foram citados ainda a nora do prefeito, Daniele Saleme Froes, e os sobrinhos, Leonardo Luis Fróes Lemos e Cristiane Fróes, entre outros familiares ligados à gestão municipal.
A denúncia foi formalizada por Aucemar José Santos de Souza, munícipe que solicitou a anulação imediata de todas as nomeações e contratações de parentes de autoridades da Prefeitura. O documento sugere ainda que a Câmara Municipal aprove legislação específica para reforçar a proibição ao nepotismo em cargos de livre nomeação.
O Ministério Público da Bahia estipulou prazo de 90 dias para conclusão das investigações. Notificada, a Prefeitura de Dom Macedo Costa vai ter que apresentar defesa e documentos comprobatórios no processo.
A reportagem procurou a Prefeitura de Dom Macedo Costa e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
