NEPOTISMO

Prefeito emprega filha, nora e sobrinhos em Dom Macedo Costa

Parentes do prefeito Antônio dos Santos Fróes (União Brasil) estariam ocupando cargos estratégicos na gestão municipal

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/09/2025 - 6:00 h
Tote Fróes (União Brasil), prefeito de Dom Macedo Costa
Tote Fróes (União Brasil), prefeito de Dom Macedo Costa -

Um inquérito para investigar possíveis práticas de nepotismo na Prefeitura de Dom Macedo Costa, Região Metropolitana de Salvador, foi instaurado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). A apuração vem após denúncias de que o prefeito Antônio dos Santos Fróes (União Brasil), conhecido como Tote Fróes, teria nomeado parentes diretos e próximos para cargos estratégicos na gestão municipal.

Entre os casos denunciados, está a nomeação da filha do prefeito, Simone Moreira Fróes Hauí, para o cargo de secretária de Administração e Planejamento.

Já a filha de Manoel Francisco da Silva Filho, vice-prefeito, Emanoela Souza Silva Frois, foi nomeada para o cargo de secretária do Trabalho e Assistência Social.

E a sobrinha do prefeito, Ednalva Fróes Barbosa Prazeres, que atua como diretora do Departamento de Contabilidade.

A denúncia aponta ainda que mais familiares foram contratados para diversas funções, como médico, recepcionista e nutricionista vinculada à rede municipal de educação, vínculos, que devem ser confirmados por intermédio do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

Foram citados ainda a nora do prefeito, Daniele Saleme Froes, e os sobrinhos, Leonardo Luis Fróes Lemos e Cristiane Fróes, entre outros familiares ligados à gestão municipal.

A denúncia foi formalizada por Aucemar José Santos de Souza, munícipe que solicitou a anulação imediata de todas as nomeações e contratações de parentes de autoridades da Prefeitura. O documento sugere ainda que a Câmara Municipal aprove legislação específica para reforçar a proibição ao nepotismo em cargos de livre nomeação.

O Ministério Público da Bahia estipulou prazo de 90 dias para conclusão das investigações. Notificada, a Prefeitura de Dom Macedo Costa vai ter que apresentar defesa e documentos comprobatórios no processo.

A reportagem procurou a Prefeitura de Dom Macedo Costa e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Tags:

denúncia Dom Macedo Costa MP-BA nepotismo PREFEITURA Tote Fróes

