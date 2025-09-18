Senadores dos EUA tomam decisão para frear tarifaço contra Brasil

Tarifaço entrou em vigor na quarta-feira, 6 de agosto - Foto: Jim Watson | AFP

O impacto do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump às exportações brasileiras enviadas aos Estados Unidos (EUA) levou senadores a apresentarem uma resolução para frear a alta tarifa.

A medida apresentada por um grupo de parlamentares quer cancelar as tarifas adicionais impostas pelo governo americano em 40%, visto que, antes, a Casa Branca já havia anunciado 10% sobre os produtos brasileiros em abril.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os congressistas dizem estar preocupados com o aumento dos preços para os americanos após a medida que começou a vigorar no dia 6 de agosto. Em comunicado, um dos senadores, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), confessa que a relação política não deve atrapalhar as relações comerciais.

“Estou alarmado com a perseguição de um ex-presidente pelo governo brasileiro e com a repressão autoritária à liberdade de expressão, mas isso não tem qualquer relação com os limites constitucionais do nosso próprio Executivo [...] A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca”, disse Rand Paul.

Já Schumer, o líder da minoria democrata, afirma que Trump declarou uma emergência econômica falsa para ajudar seu aliado, Jair Bolsonaro, e pede apoio dos republicanos para conseguir a aprovação da medida no Congresso.

“Trump instituiu a falsa ‘declaração de emergência’ após a acusação de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma clara extrapolação de seu poder presidencial", escreveu.

"Os americanos não merecem que Trump faça jogadas políticas com seu sustento e seus bolsos. Já passou da hora de os republicanos no Congresso acabarem com essa loucura e se unirem aos democratas para enfrentar o imposto tarifário de Trump”, concluiu.

A resolução para o cancelamento das taxas é apoiada pelos seguintes parlamentares:

Chuck Schumer, de Nova York;

Rand Paul, do Kentucky;

Jeanne Shaheen, de New Hampshire;

Tim Kaine, de Virginia;

Ron Wyden, do Oregon.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.