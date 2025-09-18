Menu
POLÍTICA

Bolsonaro vira alvo de inquérito por condução da pandemia; entenda

Pedido é do ministro Flávio Dino, do STF

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

18/09/2025 - 12:28 h
Bolsonaro é alvo de novo inquérito
Bolsonaro é alvo de novo inquérito -

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a condução do governo Jair Bolsonaro (PL) na pandemia da Covid-19, com base na CPI da Covid. A decisão é desta quinta-feira, 18.

A determinação de Dino converte a Petição nº 10.064/DF, coloca Bolsonaro e mais 23 pessoas próximas como alvos, mesmo grupo indiciado pela CPI. Segundo o ministro da Corte, seguindo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pelo Senado Federal, que aponta possíveis crimes cometidos no período.

“Notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, diz trecho da decisão do ministro.

Bolsonaro foi condenado, na última semana, por golpe de Estado, após decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente cumprirá uma pena em regime fechado de 27 anos e três meses.

Jair Bolsonaro e o câncer de pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado no hospital DF Star, em Brasília, no último domingo, 14, para realizar uma cirurgia para a retirada de oito lesões da pele. O laudo feito com o material biológico, conforme o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 17, indicou a "presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas".

O médico Cláudio Birolini informou que duas das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas.

Bolsonaro Covid Flávio Dino pandemia STF

