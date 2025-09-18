POLÍTICA
Presidente do União Brasil se pronuncia após ser alvo de operação contra o PCC
Antônio de Rueda é apontado como dono oculto de jatos
Por Cássio Moreira
Alvo de investigação na operação Carbono Oculto, que tem como objetivo desmantelar um esquema financeiro montado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país, o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, usou as redes sociais para rebater as acusações.
Em post no Instagram, nesta quinta-feira, 18, Rueda sugeriu que as notícias recentes de que ele seria o dono oculto de jatos executivos que estão em nome de outras pessoas são frutos de um movimento para descredibilizar o União Brasil, no que ele apontou ser uma tática de "revanchismo político".
Rueda também afirmou que vai adotar as medidas cabíveis contra as acusações, reforçando a tese de que é alvo de ataques políticos.
Não aceitarei ataques difamatórios que visam também atacar o União Brasil
"Não aceitarei ataques difamatórios que visam também atacar o União Brasil, e que têm como inegável pano de fundo disputas e revanchismos políticos", iniciou Rueda, que continuou.
"A política deve ser feita com seriedade e responsabilidade. É histórico no Brasil o ataque reputacional a adversários políticos e líderes que pensam diferente, o que somente enfraquece o debate e visa expulsar da política aqueles que advogam por mudanças e não se enquadram à situação posta", completou o presidente nacional do União Brasil.
Carbono Oculto
Uma força-tarefa nacional deflagrou, no dia 28 de agosto, a Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada contra a infiltração do PCC no setor de combustíveis no Brasil.
A ofensiva reuniu cerca de 1.400 agentes do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Receita Federal, Secretaria da Fazenda paulista, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
