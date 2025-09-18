Hugo Motta escolhe relator de projeto da anistia

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O projeto que pauta a anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 janeiro de 2023 terá o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator na Câmara. A escolha foi confirmada nesta quinta-feira, 18, pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Paulinho, que é um dos nomes mais influentes do chamado 'centrão', bloco fisiológico que tem maioria dentro da Câmara, se reuniu com Motta na manhã desta quinta, 18, para debater a relatoria do texto. Na quarta, 17, os deputados aprovaram o requerimento de urgência de um dos projetos que versa sobre o tema, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário Hugo Motta sobre relatoria da anistia

Apesar de ter sido seu caráter de urgência aprovado, o texto de Crivella deve ser substituído por uma outro projeto parecido nas próximas semanas, quando pode entrar em votação no plenário da Câmara.

Paulinho da Força será relator da anistia | Foto: Billy Boss | Câmara dos Deputados

Baiano estava no páreo

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, um dos nomes cotados para a relatoria da pauta era o deputado federal baiano Arthur Maia (União Brasil). Um dos nomes consultados afirmou, sob anonimato, que o parlamentar teria "muito prestígio" com os colegas de legislatura, embora não tenha cravado a possibilidade.

Anistia

Deputados e senadores tentam aprovar a anistia para os envolvidos e condenados nos atentados de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A medida, segundo alguns dos parlamentares, é uma tentativa de pacificação do ambiente político no Brasil.