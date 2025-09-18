POLÍTICA
Hugo Motta escolhe relator de projeto da anistia
Requerimento de urgência foi aprovado pela Câmara
Por Cássio Moreira
O projeto que pauta a anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 janeiro de 2023 terá o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator na Câmara. A escolha foi confirmada nesta quinta-feira, 18, pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Paulinho, que é um dos nomes mais influentes do chamado 'centrão', bloco fisiológico que tem maioria dentro da Câmara, se reuniu com Motta na manhã desta quinta, 18, para debater a relatoria do texto. Na quarta, 17, os deputados aprovaram o requerimento de urgência de um dos projetos que versa sobre o tema, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).
Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário
Apesar de ter sido seu caráter de urgência aprovado, o texto de Crivella deve ser substituído por uma outro projeto parecido nas próximas semanas, quando pode entrar em votação no plenário da Câmara.
Baiano estava no páreo
Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, um dos nomes cotados para a relatoria da pauta era o deputado federal baiano Arthur Maia (União Brasil). Um dos nomes consultados afirmou, sob anonimato, que o parlamentar teria "muito prestígio" com os colegas de legislatura, embora não tenha cravado a possibilidade.
Anistia
Deputados e senadores tentam aprovar a anistia para os envolvidos e condenados nos atentados de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A medida, segundo alguns dos parlamentares, é uma tentativa de pacificação do ambiente político no Brasil.
