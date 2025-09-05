SALDO POSITIVO
Tarifaço: Brasil vende mais ao mundo e ignora medida de Trump
Exportações para os Estados Unidos despencaram 18,5% em agosto
Por Anderson Ramos
Mesmo com o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, o Brasil registrou saldo positivo em suas exportações em agosto.
De acordo com dados apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), nesta quinta-feira, 4, as exportações somaram US$ 29,9 bilhões e as importações, US$ 23,8 bilhões, com saldo positivo de US$ 6,1 bilhões. O resultado representa crescimento de 3,9% em relação a agosto do ano passado, quando as exportações registraram US$ 28,74 bilhões.
Já nos comparativos totais das exportações, de janeiro a agosto foram contabilizados US$ 227,6 bilhões. Comparado com os US$ 226,5 bilhões do mesmo período do ano passado, houve crescimento de 0,5%.
Em relação às importações, houve crescimento de 6,9%, saltando de US$ 172,9 bilhões para US$ 184,77 bilhões. A corrente de comércio de US$ 412,35 bilhões representou crescimento de 3,2% na comparação entre estes períodos.
Principais parceiros
A tarifa de 50% a produtos brasileiros fez a exportação para os EUA despencar 18,5%, somando US$ 2,76 bilhões. Em contrapartida, as importações aumentaram 4,6% e chegaram a US$ 3,99 bilhões. Assim, a balança comercial resultou num déficit de US$ -1,23 bilhões.
Por outro lado, as exportações para a Argentina cresceram 40,4% e somaram US$ 1,64 bilhões. As importações diminuíram -11,7% e totalizaram US$ 1,03 bilhões. Logo, a balança comercial apresentou superávit de US$ 0,61 bilhões.
Já as exportações para a China, Hong Kong e Macau em agosto, cresceram 29,9% e somaram US$ 9,60 bilhões. As importações diminuíram -5,8% e totalizaram US$ 5,54 bilhões, o que resultou em superávit de US$ 4,06 bilhões.
Produtos
Em relações aos setores da economia, a indústria extrativa cresceu 11,3%, com S$ 7,26 bilhões, a agropecuária avançou 8,3% com US$ 6,66 bilhões. Com queda de -0,9%, a Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,77 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Veja produtos mais vendidos por setor:
Agropecuária
- Milho não moído, exceto milho doce ( 17,9%);
- Soja ( 11,0%);
- Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras ( 19,9%)
Indústria Extrativa
- Minério de ferro e seus concentrados ( 5,2%);
- Minérios de cobre e seus concentrados ( 4,9%);
- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 18,0%)
Indústria de Transformação
- Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (56,0%);
- Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (310,7%);
- Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (55,9%).
Tarifaço
O tarifaço imposto pelo governo Donald Trump começou a valer desde o dia 6 de agosto. Desde então, uma taxa de 50% passou a ser cobrada sobre produtos como café, carnes, pescados, açúcar, cacau e frutas tropicais, como manga e uva. Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil entraram em uma lista de quase 700 produtos que se livraram da sobretaxa.
