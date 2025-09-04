Efeito do tarifaço? Espanha ultrapassa EUA como destino do agro baiano

Colheita da soja na Bahia - Foto: Aiba / Divulgação

O tarifaço imposto pelo governo Donald Trump a importações brasileiras pode já ter gerado uma mudança de cenário na economia da Bahia. A Espanha ultrapassou os Estados Unidos como segundo principal destino dos produtos baianos do setor agropecuário em julho.

A informação consta no Relatório de Exportações do Agronegócio divulgado nesta semana pela Assessoria Econômica do Sistema Faeb/Senar e ganha ainda mais relevância diante do cenário comercial, já que desde 6 de agosto estão em vigor as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano sobre alguns produtos brasileiros.

O contraste fica evidente quando se observa meses anteriores. Em junho, por exemplo, os Estados Unidos haviam importado mais de US$ 55 milhões em produtos agropecuários da Bahia, consolidados como o segundo principal destino do setor, atrás apenas da China.

Já em julho, o valor dos produtos importados pelos americanos ficou na faixa de US$ 35 milhões, fazendo com que o país perdesse a posição de segundo maior parceiro comercial do agro baiano pela primeira vez no ano, para a Espanha – que atingiu a marca de US$ 36,8 milhões.

Tarifaço provocou queda?

Vale destacar que o relatório divulgado não associa diretamente a queda das exportações baianas para os Estados Unidos ao anúncio da tarifa de 50% do governo norte-americano. Contudo, o dado chama a atenção pelo momento em que ocorre.

O resultado sugere que o mercado já vinha dando sinais de retração antes mesmo da entrada em vigor da medida, anunciada para 1º de agosto e, posteriormente, adiada para o dia 6 do mesmo mês.

| Foto: Divulgação: Faeb/Senar

Especialistas apontam que a simples expectativa da nova barreira comercial pode ter impactado as negociações, com reflexos imediatos na compra de produtos como celulose, derivados de cacau e sucos de frutas, que tradicionalmente lideram as vendas para o mercado norte-americano.

Principais produtos

Outro ponto que é preciso destacar está relacionado aos produtos negociados com esses países. Não há relação entre os que deixaram de ser enviados aos EUA e os negociados com a Espanha. Ou seja, no mês de julho a Espanha não surgiu como um novo destino para as commodities atingidas pelo tarifaço do governo Trump.

Produtos mais exportados para a Espanha

Soja em grãos – 69,5%

Café verde – 19,6%

Mangas frescas ou secas – 5,9%

Outros – 5%

Produtos mais exportados para os Estados Unidos

Celulose – 42,4%

Manteiga, gordura e óleo de cacau – 31,8%

Sucos de frutas – 9%

Outros – 16,8%

China segue como principal destino do agro baiano

Apesar da mudança de posição entre Espanha e Estados Unidos no mês de julho, a China permanece, com larga vantagem, como o maior parceiro comercial do agro baiano. O país asiático concentrou sozinho a maior fatia das exportações, reforçando sua posição como mercado estratégico para as commodities produzidas na Bahia, sobretudo a soja, a celulose e as fibras e produtos têxteis.

| Foto: Divulgação: Faeb/Senar

Um levantamento da Assessoria Econômica do Sistema Faeb/Senar mostra que, de janeiro a julho de 2025, os valores comercializados com a China superaram em muito os registrados com os atuais segundo e terceiro no ranking.

O relatório mostra ainda que as exportações para o país asiático tiveram uma recuperação no mês de julho, após três meses seguidos de reduções no valor negociado. Em resumo, o último levantamento divulgado aponta para oprotagonismo chinês e permite observar uma redução no fluxo para o mercado norte-americano no contexto da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.