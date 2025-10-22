Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANAGÉ

Prefeito realizava pagamentos acima do estabelecido em contrato

Rogério Soares Bonfim vai ressarcir os cofres públicos em mais de R$ 3 milhões

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/10/2025 - 18:28 h
Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD)
Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD) -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) acatou representação apresentada contra o prefeito de Anagé, centro sul da Bahia, Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD), em razão de uma série de irregularidades cometidas durante os exercícios de 2021 e 2022.

Leia Também:

Contrato que prevê 85 mil diárias é investigado em prefeitura da Bahia
Prefeitura é investigada por provável favorecimento em edital
Aprovados em concurso cobram nomeações em Banzaê

Rogério vai ter que ressarcir os cofres municipais em R$3.794.286,01, com recursos pessoais. O valor é referente ao pagamento realizado à empresa “FR Transporte”, que superou o total estabelecido em contrato R$3.065.673,18.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O gestor pagou também a escritórios de advocacia acima do estabelecido contratualmente, sem apresentação de qualquer fundamentação, o valor de R$314.000,00.

Houve também valor oriundo de pagamentos à “One Consultoria Empresarial”, que ultrapassaram o estabelecido inicialmente de R$224.349,03 e também à despesa ilegítima, vez que a nota fiscal apresentada não foi reconhecida pela Autoridade Fazendária, valor esse de R$140.700,00.

Houve ainda diárias pagas a agentes sem comprovação do interesse público justificando tais deslocamentos, o que somou R$32.500,00.

Valores foram pagos ainda à“Metha Consultoria e Assessoria Municipal” acima do estabelecido contratualmente, de R$10.000,00, bem como quantia paga a acima do valor estabelecido na Dispensa de uma Licitação sem a devida fundamentação, cujo valor foi de R$7.063,80.

O TCM determinou a formulação de representação ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa. O gestor foi multado em R$3 mil pelas irregularidades.

Entre as irregularidades consideradas procedentes pela relatoria estão as contratações de assessorias e consultorias jurídicas com indícios de conluio entre empresas e pagamentos acima dos valores contratados, locações de veículos e máquinas pesadas com fortes indícios de irregularidades, incluindo pagamentos por serviços não comprovados, notas fiscais inconsistentes e ausência de planilhas de medição.

Foram apontados também o pagamento de diárias sem comprovação das finalidades que deram causa a tais gastos e a prática de nepotismo diante da nomeação da esposa, filho, irmãs, nora do prefeito sem que tenha sido apresentadas as qualificações técnicas exigidas para os cargos.

A decisão cabe recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anagé COFRES PÚBLICOS irregularidades multa pagamentos prefeito RESSARCIMENTO Rogério Soares Bonfim tcm-ba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Rogério Soares Bonfim, conhecido como Rogério de Zinho (PSD)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x