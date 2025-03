Prefeitura de Barreiras é contestada por gasto de R$ 9 milhões com Carnaval

Prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (União Brasil)

Nas ruas do município de Barreiras, oeste da Bahia, as perguntas pairam no ar: "o retorno ao município sobrepôs o alto gasto, que ultrapassou os R$ 9 milhões com o Carnaval"?

Esse é um dos questionamentos de grande parte da população local, a qual contesta o alto valor aplicado pela prefeitura de Barreiras, na gestão de Otoniel Teixeira (União Brasil).

O detalhamento dos gastos é o seguinte: somente com as atrações musicais foram gastos R$ 4 milhões, 297 mil e 800 reais. Já com trios elétricos, o gasto foi de R$ 2 milhões 642 mil e 500 reais.

Além disso, houve ainda gastos de R$ 2 milhões, 475 mil com banheiros químicos, R$ 175 mil com assistência de iluminação, R$ 158 mil com decoração, e quase R$ 60 mil em um contrato com a empresa 'Casa Pelegrini LTDA', para fornecimento de alimentação.

A realização do evento e consequentemente o alto gasto, gerou indignação em parte da população.

"Enquanto isso, as UPAs pedem socorro. Dinheiro que poderia ser usado para a população e é jogado pelo ralo", disse uma moradora.

"Está faltando medicação de uso controlado no Caps. A Serra do Mimo e o Bandeirantes estão largados, com o mato tomando conta", disse outro morador.