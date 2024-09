Prefeitura de Barreiras vira ‘puxadinho’ de São Desidério

Movimento de passageiros na BR 135, que liga São Desidério a Barreiras, é intenso - Foto: Reprodução

Sexta-feira é o dia aguardado por muita gente, seja para um ‘happy hour’, uma viagem de fim de semana ou simplesmente para colocar as pernas pro ar. Mas, em Barreiras, é também o dia de maior movimentação de carros e ônibus para a cidade vizinha, São Desidério.

Pouco menos de 30 km e pouco mais de 20 minutos separam as duas cidades, mas a distância é maior quando calculada em recursos. São Desidério tem um PIB per capita superior a R$ 168 mil, quase quatro vezes mais que Barreiras, com R$ 44 mil de riqueza produzida anualmente por habitante.

Ainda assim, a ‘prima rica’ ocupa boa parte dos cargos da prefeitura vizinha, e o dinheiro pago pela administração de Barreiras circula mais em São Desidério, numa clara evasão de divisas. A distorção é fruto do apadrinhamento de funcionários da gestão Zito Barbosa (União Brasil), quando este era prefeito de São Desidério.

Ele deixou o cargo em 2016 para se candidatar a prefeito de Barreiras e elegeu o irmão, Demir Barbosa, como seu sucessor. Demir, no entanto, não conseguiu a reeleição e, após ser derrotado nas urnas, boa parte dos seus indicados simplesmente’ brotaram’ na Prefeitura de Barreiras.

Conversa de gabinete

Uma funcionária concursada da administração barreirense confirma a prática de apadrinhamento. Sob anonimato, por motivos óbvios, ela afirma que o prefeito Zito Barbosa – que já emprega vários familiares no primeiro escalão – “acomodou o povo dele, que ficou órfão quando o irmão perdeu a eleição em São Desidério”.

Irmãos, cunhada e primos de Zito Barbosa são secretários em Barreiras

Prefeitura de Barreiras é suspeita de desviar verbas da educação

TCM aponta irregularidades na gestão de saúde em Barreiras



Ela conta que muitos nomeados ‘moram’ em Barreias mas tem família - e portanto, despesas -, em São Desidério. “Além das pessoas em cargos comissionados, tem também muitos profissionais alocados em cooperativas de saúde e empresas terceirizadas”, revela.

Segundo a servidora de carreira, também é comum o prefeito receber e4m seu gabinete munícipes da cidade vizinha solicitando atendimento no sistema de saúde. O detalhe é que, a não ser em casos de emergência, para ter acesso ao atendimento ambulatorial é preciso ter o cartão do SUS do município, pois o número de cadastros determina o repasse das verbas federais.