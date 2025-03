Prefeitura de Conde vai gastar quase R$10 milhões em contrato do lixo

Prefeito de Conde, Anísio Mareirol (União Brasil) - Foto: Reprodução | Instagram

A Prefeitura do município de Conde, litoral norte baiano, deve gastar quase R$ 10 milhões com a contratação de empresa para coleta do lixos. O objeto da licitação é que o serviço atenda a sede, distritos, povoados e litoral do município.

De acordo com o edital, o prazo para execução dos serviços licitados é de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme a lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Em 2023, a receita do município foi de R$ 12.425.983,40. Já o valor da licitação representa um comprometimento superior a 70% da receita própria.

A empresa vencedora da licitação vai ser responsável pela limpeza de 16.380 km de ruas no município, fato que gerou questionamentos entre a população.

A reportagem procurou a Prefeitura do Conde, e aguarda resposta aos questionamentos.