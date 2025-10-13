Prefeitura de Itabuna emite alerta após cobrança falsa à população

Mensagens estão sendo enviadas aos moradores de Itabuna via correio eletrônico (e-mail) - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itabuna, sul da Bahia, por intermédio da Vigilância Sanitária (VISA) do Departamento de Vigilância em Saúde, alerta os comerciantes e contribuintes que falsários estão enviando correios eletrônicos (e-mail) em nome de uma conceituada empresa de assessoria contábil da cidade sob o título “Notificação de Pendências; Regularização Urgente do Alvará Sanitário”.

Na mensagem há um link para a cobrança de taxa no valor de R$ 248,79 e até R$ 15 mil, como suposta multa inicial. As pessoas que receberam tal mensagem contendo o CNPJ, Razão Social, Valor da Taxa de Inspeção Sanitária, Prazo Final de Regularização e Multa por inadimplência devem imediatamente apagar a mensagem dos golpistas.

A gestão municipal esclarece ainda, que a partir desta segunda-feira, 13, presta atendimento individualizado, com data e hora marcada, para o esclarecimento de dúvidas relacionadas à emissão ou renovação do Alvará Sanitário aos contribuintes e comerciantes que por acaso tenham alguma pendência.

O atendimento é presencial no Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) da Secretaria Municipal de Saúde, na sede localizada na Rua Rui Barbosa, 934, Centro, um Plantão para emissão de Alvará Sanitário entre os dias 13 e 17 deste mês.

Como prevenção, a empresa de assessoria contábil e o Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) da Secretaria Municipal de Saúde estão apresentando Boletim de Ocorrência à Polícia Civil para investigações pertinentes, identificação e punição de autores deste golpe com a utilização de dados falsos e cobrança de PIX.