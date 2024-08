Prefeitura de Pombal contrata empresa de festas por quase R$ 3 milhões

Prefeitura desembolsou R$ 2.715.278,40 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no Nordeste baiano, contratou uma empresa para a prestação de serviços de locação e montagem de estrutura para eventos festivos, pelo valor de R$ 2.715.278,40. O contrato, assinado no dia 5 deste mês, consta no Diário Oficial do Município.

A empresa contratada é a Destak Produções, Eventos e Estruturas. De acordo com detalhes na publicação da edição de 6 de agosto do Diário Oficial, o contrato terá vigência de quatro meses, até 31 de dezembro deste ano.

"Contratação de empresa visando a prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de som, palco, iluminação, estruturas e demais itens necessários à realização dos eventos festivos e institucionais deste município", diz trecho do contrato.

O município terá, mais uma vez, a tradicional Festa de Outubro, com apresentações musicais. O evento acontecerá entre os dias 11 e 13 de outubro. O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Pombal, a fim de obter informações sobre a contratação da empresa, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.