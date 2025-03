Prefeitura é acusada de não repassar mais de R$ 4 milhões para Apae

Apae recebe aproximadamente 2.500 pessoas nos atendimentos oferecidos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, é acusada de não repassar mais de R$ 4 milhões para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A denúncia foi registrada, na Câmara de vereadores pelo vereador, Silvio Dias (PT),

"A verba é fruto de subvenção indicada por vereadores. Os atrasos, oriundos das secretarias da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, estão “atrapalhando” o funcionamento da instituição", disse Silvio.

E emendou:

“Clamo ao Executivo que faça o mínimo por esta Associação, que ao longo de tantos anos trata pessoas excepcionais, familiares e amigos, com muito carinho e acolhimento”, apelou. O vereador tratou como “grande absurdo” a ausência do repasse, uma ve que os recursos são para pagamento de pessoal e contratação de novos profissionais, bem como para aquisição de órteses, próteses, equipamentos, bolsas de ostomia, reforma do prédio, capacitação da equipe.

A Apae recebe aproximadamente 2.500 pessoas nos ambulatórios para os serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Centro de Atendimento Especializado- Núcleo dos longevos (CAE) e Núcleo Especializado em Autismo (NEPEA) e 350 deficientes físicos, intelectuais e autistas que aguardam em média há quatro anos.

O líder do governo na Casa, vereador José Carneiro (UB) afirmou que os comentários são pertinentes, mas a atual gestão não pode ser cobrada pelas falhas da anterior e garantiu que o governo “está comprometido com a Apae”.

Silvio disse que os argumentos de defesa apresentados pelos governistas não podem ser considerados, já que “a atual administração tem os mesmos secretários e apoiadores. É uma sequência de governo. É lamentável a realidade da Apae”, finalizou Silvio Dias.