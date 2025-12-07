Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Prefeitura proíbe venda e consumo de álcool em festa na Bahia

Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, será celebrada nesta segunda-feira, 8

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/12/2025 - 10:30 h | Atualizada em 07/12/2025 - 10:48
Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. -

A edição deste ano da Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Castro Alves, no Recôncavo baiano, terá uma novidade polêmica.

A prefeitura local decidiu proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante a programação. No decreto assinado pelo prefeito Jadson Soares (PSD), na última quarta-feira, 3, a medida é justificada como uma forma de preservar a natureza religiosa da festa e para reforçar a segurança e a organização do evento, que será realizado na segunda-feira, 8.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeita de fraude na educação coloca municípios baianos na mira do MPF
Parlamentar denuncia colapso na Saúde em gestão de ex-prefeito
Como o turismo rural transforma antigas fazendas do Sul da Bahia

De acordo com o texto, a proibição de bebidas alcoólicas vale para o entorno da área onde acontecerá a missa e o show do grupo Cantores de Deus, que compreende todo o período entre o início da cerimônia religiosa e o encerramento da apresentação musical.

A proibição vale para toda e qualquer área situada dentro de um raio de 50 metros do local da festa, abrangendo comerciantes fixos, ambulantes e o público em geral.

Outras medidas

O decreto também impõem outras proibição, que incluem:

  • som automotivo;
  • paredões;
  • equipamentos similares nas proximidades das celebrações.

Segundo o documento, penalidades poderão ser aplicadas a quem descumprir as determinações, como apreensão das mercadorias, além de outras sanções cabíveis conforme a legislação municipal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Castro Alves decreto municipal festa da padroeira. Nossa Senhora da Imaculada Conceição proibição de bebidas alcoólicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x