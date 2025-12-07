Prefeitura proíbe venda e consumo de álcool em festa na Bahia

Paróquia de Castro Alves, onde terá início a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. - Foto: Reprodução / CR Drones

A edição deste ano da Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Castro Alves, no Recôncavo baiano, terá uma novidade polêmica.

A prefeitura local decidiu proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante a programação. No decreto assinado pelo prefeito Jadson Soares (PSD), na última quarta-feira, 3, a medida é justificada como uma forma de preservar a natureza religiosa da festa e para reforçar a segurança e a organização do evento, que será realizado na segunda-feira, 8.

De acordo com o texto, a proibição de bebidas alcoólicas vale para o entorno da área onde acontecerá a missa e o show do grupo Cantores de Deus, que compreende todo o período entre o início da cerimônia religiosa e o encerramento da apresentação musical.

A proibição vale para toda e qualquer área situada dentro de um raio de 50 metros do local da festa, abrangendo comerciantes fixos, ambulantes e o público em geral.

Outras medidas

O decreto também impõem outras proibição, que incluem:

som automotivo;

paredões;

equipamentos similares nas proximidades das celebrações.

Segundo o documento, penalidades poderão ser aplicadas a quem descumprir as determinações, como apreensão das mercadorias, além de outras sanções cabíveis conforme a legislação municipal.