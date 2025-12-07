POLÊMICA
Prefeitura proíbe venda e consumo de álcool em festa na Bahia
Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, será celebrada nesta segunda-feira, 8
Por Anderson Ramos
A edição deste ano da Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Castro Alves, no Recôncavo baiano, terá uma novidade polêmica.
A prefeitura local decidiu proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante a programação. No decreto assinado pelo prefeito Jadson Soares (PSD), na última quarta-feira, 3, a medida é justificada como uma forma de preservar a natureza religiosa da festa e para reforçar a segurança e a organização do evento, que será realizado na segunda-feira, 8.
De acordo com o texto, a proibição de bebidas alcoólicas vale para o entorno da área onde acontecerá a missa e o show do grupo Cantores de Deus, que compreende todo o período entre o início da cerimônia religiosa e o encerramento da apresentação musical.
A proibição vale para toda e qualquer área situada dentro de um raio de 50 metros do local da festa, abrangendo comerciantes fixos, ambulantes e o público em geral.
Outras medidas
O decreto também impõem outras proibição, que incluem:
- som automotivo;
- paredões;
- equipamentos similares nas proximidades das celebrações.
Segundo o documento, penalidades poderão ser aplicadas a quem descumprir as determinações, como apreensão das mercadorias, além de outras sanções cabíveis conforme a legislação municipal.
