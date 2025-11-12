Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REANÁLISE

Processo que pode cassar prefeita baiana passa a tramitar no TRE

Valéria Silveira (PV) e o vice Kayke Jardim (PSD) são acusados de captação ilícita de votos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/11/2025 - 18:28 h
Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD)
Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD) -

O processo de cassação da prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV), e do vice, Kayke Jardim (PSD), por abuso de poder político, captação ilícita de votos e conduta vedada, já está em tramitação oficial no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A tramitação no TRE-BA significa que o caso está sendo reanalisado em segunda instância pelos juízes do tribunal, após uma decisão anterior da Justiça Eleitoral local.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prefeito é notificado e obras de creches são suspensas na Bahia
Sesab inicia processo que define administração de futuro hospital
Prefeitura é investigada por contratação de equipamentos hospitalares

Decisão em Primeira Instância

A juíza da 91ª Zona Eleitoral já havia cassado os mandatos e determinado a inelegibilidade dos gestores por oito anos.

A prefeita e o vice-prefeito recorreram da decisão de primeira instância. Ao "tramitar oficialmente" no TRE-BA, o processo entra na fase de julgamento do recurso pelo Pleno do Tribunal. O TRE-BA pode manter a cassação, revogá-la ou modificá-la.

Enquanto o recurso é julgado pelo órgão, geralmente os gestores permanecem nos cargos até a decisão final do Tribunal. Caso o TRE-BA mantenha a cassação, ainda pode caber recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Processo de cassação no TRE-BA

Reexame

O TRE-BA revisa a decisão de primeira instância, analisando as provas e os argumentos de defesa apresentados no recurso.

Julgamento

O caso é levado a julgamento pelo colegiado de juízes do TRE-BA.

Consequências

Caso o TRE-BA confirme a cassação, Valéria Silveira e Kayke Jardim perdem imediatamente o mandato, salvo se obtiverem uma liminar para permanecer no cargo enquanto recorrem ao TSE.

Novas eleições podem ser realizadas no município. Se o TRE-BA reverter a cassação, eles continuam no exercício dos mandatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abuso de poder cassação eleições Kayke Jardim TRE-BA Valéria Silveira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira (PV) e vice Kayke Jardim (PSD)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x