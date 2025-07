Quadrilhas Juninas: Tira o Pé da Brasa conquista o título 2025 em LEM

Enredo teve narrativa voltada à valorização e à preservação dos profissionais autônomos que trabalham no São João - Foto: Divulgação

Com um enredo de narrativa voltada à valorização e à preservação dos profissionais autônomos que atuam nas festas de São João, incluindo as quadrilhas juninas que tornam esses eventos ainda mais especiais, "Tira o Pé da Brasa" conquistou o título do Concurso 2025 da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, realizado por intermédio da Secretaria de Cultura e Esporte.

O concurso foi na última sexta-feira, 27, noite de abertura da quarta edição do Arraiá de LEM. O grupo cultural reúne 80 integrantes.

A presidente da quadrilha junina, Joyce Nogueira, falou sobre a vitória.

"É uma homenagem à cultura popular e aos bastidores que fazem o São João acontecer. Ficamos muito felizes em vencer com essa temática que celebra quem faz a festa acontecer", declarou.

O prefeito Junior Marabá (PP) destacou ainda a importância do concurso como ferramenta de valorização da cultura local.

“As quadrilhas são a alma das festas juninas. Valorizá-las é manter viva a nossa tradição, reconhecer o talento dos nossos artistas e fortalecer o sentimento de pertencimento cultural da nossa comunidade”, afirmou.

Colocações

1º lugar: Tira o Pé da Brasa

2º lugar: Cai Mas Não Cai

3º lugar: Ki Balanço

Destaques individuais

Rainha – Beatriz (Tira o Pé da Brasa)

Marcador – Rodrigo (Tira o Pé da Brasa)

Rainha da Diversidade – Mayara Cristina (Cai Mas Não Cai)

Casal de noivos – Amanda e Elloysa (Cai Mas Não Cai)