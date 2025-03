Reforma em praça pode custar R$ 20 milhões após atraso em obras

Luizinho Trinchão, prefeito de Pojuca (PSD) - Foto: Reprodução

A prefeitura de Pojuca, Região Metropolitana de Salvador, na gestão de Luizinho Trinchão (PSD), abriu licitação, no valor de R$ 9.944.402,72 (nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos), para contratação de empresa remanescente de engenharia com o objetivo de executar serviços de revitalização da Praça Antônio Carlos Magalhães.

Uma empresa com contrato remanescente é aquela que executa o restante do serviço, após a rescisão do contrato original, o que funciona como alternativa para evitar a interrupção de serviços ou o abandono de obras públicas.

A gestão municipal, à época do prefeito Duda Leite (PSDB), já tinha firmado contrato no valor de R$ 11.899.525,40 (onze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), com a empresa 'G3 Polaris Serviços Eireli', a qual atrasou a entrega da obra, prevista para dezembro do ano passado.

Sendo assim, o valor total da obra deve ultrapassar os R$ 20 milhões de reais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Pojuca, porém não houve sucesso com as ligações aos números fornecidos pelo Portal oficial.