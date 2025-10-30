SUPERFATURAMENTO
Servidor é investigado por licitações suspeitas em cidade baiana
Dois pregões eletrônicos sob suspeitas em Monte Santo, nordeste da Bahia, entraram na mira da Justiça
Por Rodrigo Tardio
Denúncias sobre possíveis irregularidades em dois pregões eletrônicos no município de Monte Santo , nordeste da Bahia, entraram na mira da Justiça. A denúncia aponta possível direcionamento e favorecimento à empresas, na gestão da prefeita Silvânia Matos (PSB). Além disso, um pregoeiro responsável por conduzir o certame, também foi citado. Um inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público, no último dia 22 de outubro, para investigar o caso.
O pregão eletrônico nº 031/2025 tem como objetivo principal, a contratação de empresa para o completo de soros e soluções fisiológicas das atividades do Hospital Municipal Monsenhor Berenguer, Outro objetivo no edital é a contratação de empresa para o fornecimento de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S), a serem usados nas demandas da Atenção Básica. O valor estimado dessas contratações é de R$ 4.462.614,30.
Já o pregão eletrônico nº 034/2025 tem como objetivo a contratação de empresa para o completo de leites e fórmulas nutricionais, que atendesse necessidades específicas de pacientes hipossuficientes e pacientes do Hospital Municipal Monsenhor Berenguer, bem como as atividades do Fundo Municipal de Saúde. Nesse caso, o valor estimado é de R$ 1.694.556,34.
Sobre o fato, a reportagem entrou em contato direto com a prefeita Silvânia Matos e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
Transporte escolar
Em julho do ano passado, documentos recebidos com exclusividade pelo Portal A TARDE, apontaram indícios de superfaturamento no transporte escolar, pelo pagamento por quilometragem entre os anos de 2022 e 2023, durante a gestão da prefeita Silvania Matos (PSB).
De acordo com apurações junto ao Portal de Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, a Prefeitura de Monte Santo contratou, através do processo de licitação 061-2021PE/2021, uma empresa para realizar o transporte escolar no município. A vencedora foi a ‘DMS Transportes’ em processo licitatório ocorrido em 2022.
A legalidade do procedimento e os desdobramentos estariam garantidos se não fosse por um detalhe: o valor pago à empresa entre os anos de 2022 e 2023 foi maior do que o apresentado na licitação.
O quilômetro pago para ônibus no mês de maio, por exemplo, era de R$ 5,20, entretanto a Prefeitura teria desembolsado R$ 6,50. Já para microônibus, também no mês de maio, o valor licitado era de R$ 4,75, porém o valor pago pela gestão foi de R$ 5 reais. Para as vans, o valor da licitação, por milhas rodadas, era de R$ 3,40, mas foram pagos R$ 4 reais. Para carro pequeno, o valor licitado foi de R$ 3 reais, porém foram pagos R$ 3,50.
Prejuízo
Somente no mês de maio de 2022, o prejuízo para o erário em Monte Santo foi de R$ 113.021,76. A irregularidade piorou no mês de junho, com prejuízo de R$ 194.944,11. Já em julho, o montante do prejuízo chegou a nada menos que R$ 460.075,37.
No mês de agosto de 2022, a Prefeitura de Monte Santo, percebendo as graves falhas, resolveu então “oficializar a irregularidade”. Depois dos pagamentos a maior, simplesmente conceda à empresa DMS um aditivo, sem que o dinheiro pague mais fosse devolvido.
Além do pagamento superfaturado ao transporte no quilometragem dos veículos, a gestão municipal resolveu “esticar” o percurso de alguns roteiros. Um vereador ouvido, o qual pediu reserva para evitar perseguição, citou alguns exemplos: no trecho entre Vila Nova e Mansassaia, o percurso normal era de 40,72 quilômetros; mas "aumentou" inexplicavelmente para 60,72 milhas.
No roteiro Poço Salgado à Mandassaia, o percurso era de 24 quilômetros, porém “foi esticado” para 64,22 quilômetros. Esse mesmo parlamentar foi categórico ao afirmar que “entre maio de 2022 e julho de 2023, a Prefeitura de Monte Santo teria superfaturado R$ 8.272.856,59. O valor total pago à empresa nos anos de 2022 e 2023 foi de 22.986.791,04.
À época, a reportagem tentou, sem sucesso, contato com a assessoria de comunicação do município.
