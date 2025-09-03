Menu
ILEGALIDADES

Superfaturamento: prefeitura compra 75 pneus para dois carros em dois meses

Parlamentares denunciam contrato e classificam como exagero por parte da gestão municipal de Boa Vista do Tupim

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/09/2025 - 11:06 h | Atualizada em 04/09/2025 - 6:45
Parlamentares pedem abertura de inquérito criminal, perícia veicular e quebra do sigilo bancário do prefeito
O prefeito de Boa Vista do Tupim, centro-norte da Bahia, Sávio Bulcão dos Santos, conhecido como Savinho (PSDB), é acusado de peculato, improbidade administrativa e desvio de recursos públicos. O imbróglio envolve ainda a empresa 'Souza Sucatão LTDA ME', contratada pela gestão.

A denúncia vem de parlamentares, os quais formularam uma representação contra o gestor, junto ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo do contrato seria o fornecimento de peças de automóveis, sobretudo para os veículos das pastas municipais de Educação e Saúde. De acordo com a denúncia, veículos sucateados e deteriorados aparecem como beneficiados com os serviços, como uma ambulância abandonada, cujo gasto teria sido no valor de R$ 30 mil entre os meses de fevereiro e junho.

Além das ambulâncias, outros veículos aparecem como beneficiados com serviços sendo que dois deles teriam necessitado da compra de 75 pneus em apenas dois meses, o que totalizou o gasto que ultrapassa os R$ 22 mil reais.

"Não é somente a compra de 75 pneus. Também são peças compradas todos os meses, bem como mao de obra paga para veículos, os quais foram classificados como sem uso pela gestão", disse a parlamentar, Thaina Sampaio (PSD).

A denúncia aponta ainda que houve uso de notas fiscais frias para simular compras e justificar repasses de dinheiro público. Os parlamentares pedem um inquérito criminal, perícia veicular e quebra do sigilo bancário do gestor municipal.

A reportagem procurou a Prefeitura de Boa Vista do Tupim, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

x