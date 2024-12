TRE aprova contas de campanha do prefeito de Cruz das Almas

Ednaldo Ribeiro foi reeleito prefeito de Cruz das Almas - Foto: Divulgação

O prefeito de Cruz das Almas, no Recôncavo, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), teve suas contas de campanha aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A decisão foi assinada pela juíza eleitoral Vanessa Gouveia Beltrão, da 142ª Zona Eleitoral.

Segundo o parecer do Cartório Eleitoral, as ações do Ministério Público da Justiça Eleitoral não identificaram qualquer impropriedade ou irregularidade. O prefeito Ednaldo Ribeiro comemorou a decisão do TRE.

“Essa aprovação das nossas contas é a confirmação de que conduzimos a campanha com seriedade, transparência e total respeito às leis. Sempre tive o compromisso de fazer tudo de forma ética e correta”, disse o gestor.

Ednaldo foi reeleito com 63,20%, vencendo Orlandinho (PT), que obteve 24,49% dos votos.