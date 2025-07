Última noite do Arraiá de LEM tem público recorde de 100 mil pessoas

- Foto: Divulgação

Uma programação que reuniu Natanzinho Lima e Nattan no mesmo palco, o último dia do Arraiá de LEM bateu recorde de público nesta terça-feira, 1. De acordo com estimativas da Secretaria Municipal de Segurança Pública, pelo menos 100 mil pessoas passaram pelo circuito da festa.

O encerramento contou ainda com grandes nomes da música nacional, como o ícone do forró Edson Lima e a Banda Limão com Mel, além de Grelo e Guilherme Ferri, que completaram o time de atrações.

"Uma superestrutura, festa linda, o prefeito está de parabéns", declarou Edson Lima.

"Eu soube que esse é o maior público da história do Arraiá. Um dia histórico também para o Grelo", comentou o artista.

Quem também fez história na noite foi o duo Natanzinho Lima e Nattan, que dividiram o palco:

"Foi uma energia surreal! O público de LEM é incrível, cantou tudo com a gente. Uma das melhores experiências que já tivemos juntos. Essa festa é gigante e merece todo o destaque", afirmaram.

Reconhecido como um dos maiores festejos juninos da Bahia, o Arraiá de LEM atraiu visitantes de diversas cidades da região, como Barreiras, São Desidério e Formosa do Rio Preto, além de turistas de outros estados. O prefeito Júnior Marabá(PP) destacou a relevância do evento:

"Já somos um dos maiores festejos juninos da Bahia. Recebemos visitantes de toda a região e até de outros estados. Agradeço muito a Deus por ser prefeito de Luís Eduardo e poder realizar um evento como esse — promover entretenimento, lazer e alegria para o nosso povo, mas também oportunidade de emprego, renda e fazer com que a economia local aconteça", afirmou.