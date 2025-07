Saiba quanto os jogadores do Al-Hilal vão ganhar de bicho

Cada jogador do Al-Hilal recebeu R$ 2,9 milhões pela vitória sobre o Manchester City no Mundial de Clubes 2025. O prêmio foi anunciado pelo presidente Fahad bin Nafel no vestiário. - Foto: Divulgação

A vitória histórica sobre o Manchester City rendeu mais do que a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025 ao Al-Hilal. Cada jogador da equipe saudita recebeu uma premiação de 2 milhões de riais sauditas, o equivalente a cerca de R$ 2,9 milhões, como recompensa pela classificação obtida na prorrogação do confronto disputado em Orlando.

O anúncio do prêmio foi feito ainda no vestiário do Camping World Stadium, pelo próprio presidente do clube, Fahad bin Nafel. A informação foi divulgada pelo jornalista Ahmed Al-Qarni, membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita e colaborador do jornal Asharq Al-Awsat.

O clima de comemoração tomou conta dos bastidores do clube após o anúncio. No vídeo divulgado nas redes, é possível ver os atletas vibrando com a notícia. Fahad bin Nafel, em meio à empolgação, chegou a lançar seu adorno tradicional da cabeça em direção aos jogadores, gesto que simbolizou o reconhecimento pela atuação heroica diante do atual campeão europeu.

Pouco depois, o técnico Simone Inzaghi também apareceu na comemoração e foi recebido com entusiasmo. Logo em seguida, há um corte no vídeo oficial, e as imagens mostram atletas e membros da comissão técnica celebrando intensamente. “Todos gritaram, se abraçaram e foram até o presidente agradecê-lo”, descreve a publicação.

Com a classificação garantida, o Al-Hilal agora tem um novo desafio pela frente: o Fluminense, pelas quartas de final do torneio. O duelo está marcado para sexta-feira, 5 de julho, às 16h. Quem avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, às 22h.