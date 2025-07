Vídeo: jogadores do Al Hilal vão à loucura com anúncio de prêmio

Após eliminar o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação, o Al-Hilal comemorou a classificação com um anúncio de prêmio feito pelo presidente Fahad bin Nafel. A festa nos vestiários foi registrada em vídeo e viralizou. - Foto: Divulgação/Al-Hilal

A histórica classificação do Al-Hilal para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025 teve direito a emoção dentro e fora de campo. Após eliminar o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação, em uma das partidas mais marcantes do torneio, os jogadores protagonizaram uma verdadeira festa nos bastidores — impulsionada por um anúncio especial.

Nos vestiários, o presidente Fahad bin Nafel foi recebido com gritos de “presidente, presidente” e, emocionado, atirou seu adorno tradicional da cabeça em direção ao elenco, gesto que foi prontamente celebrado pelos atletas. A cena foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do clube, que exaltou a noite inesquecível vivida pelo time saudita.

Minutos depois, o técnico Simone Inzaghi se juntou à comemoração. No entanto, um corte no vídeo oficial publicado pelo Al-Hilal indicou que algo ainda maior estava por vir: o anúncio de um possível bônus pela classificação. O ambiente rapidamente ganhou tons de euforia. Jogadores e membros da comissão técnica comemoraram intensamente, se abraçaram e foram até o presidente para agradecê-lo.

Assista

فرحة اللاعبين مع سعادة الرئيس 🤩💙 pic.twitter.com/SO98OEodet — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2025

Segundo a imprensa local, a comemoração calorosa teria sido motivada pela promessa de pagamento de um “bicho” pela conquista da vaga. O valor da bonificação não foi revelado oficialmente.

Classificado, o Al-Hilal enfrentará o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida está marcada para esta sexta-feira, às 16h. Quem vencer o duelo encara na semifinal o ganhador de Palmeiras x Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, às 22h.