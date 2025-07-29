16ª edição do Festival Bigbands acontece em Salvador

Festival Bigbands chega à 16ª edição com shows em Salvador e Dias D’Ávila - Foto: Reprodução| Instagram

A 16ª edição do Festival Bigbands acontecerá até o próximo dia 2 de agosto, nas cidades de Salvador e Dias D'Ávila, com atrações que vão do punk hardcore ao metal extremo e à psicodelia.

Na primeira edição, o festival trouxe o cantor norte-americano Tim “Ripper” Owens, famoso entre os ingleses.

Já nesta segunda, o evento aposta em bandas nacionais, algumas com reconhecimento internacional, como a Mystifier, ícone do black metal mundial, surgida na Bahia no final dos anos 1980 e atualmente radicada em São Paulo.

As apresentações acontecem na Discodelia Pub & Records, no Rio Vermelho, com ingressos à venda pela plataforma 101Tickets.

Já no dia 2 de agosto, o Mystifier retorna aos palcos de Salvador, se apresentando na Green House, também no Rio Vermelho, tocando os clássicos de seus cinco álbuns de estúdio e apresentando novidades que estarão no próximo lançamento e na nova turnê internacional, prevista para o fim do ano.

Na mesma noite, sobe ao palco outro representante do black metal baiano: o Eternal Sacrifice, banda formada em 1993, que já lançou cinco álbuns e dois EPs, o mais recente, “Offertorivm Altaris”, em 2025.

Os ingressos estão disponíveis nas plataformas Sympla.

Punk em Dias D’Ávila

Também no dia 2 de agosto, o festival desembarca na cidade de Dias D’Ávila, em parceria com o Quintal do Rock.

Na cidade, o evento contará com a banda Pastel de Miolos, de Lauro de Freitas, que comemora 30 anos de punk hardcore. Também se apresentam as bandas locais: Athemporal, com seu hardcore melódico; o trio punk Conjura, de Feira de Santana; e a dupla Búfalos Vermelhos e a Orquestra de Elefantes, com seu rock clássico.

A 16ª edição do Festival Bigbands se encerra no dia 6 de setembro, no Espaço Dona Neuza, no Marback, em Salvador. As atrações desse último dia ainda não foram confirmadas.