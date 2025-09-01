2ª edição? Público pede mais um Festival A TARDE FM e sugere atrações

Lucas Ribeiro, Isaías Nascimento e Yamuna Souza - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração da Arena A TARDE, foi um sucesso e deixou o público com vontade de curtir ainda mais. O evento aconteceu no fim de semana no novo espaço cultural de Salvador e reuniu grandes estrelas da música brasileira, como Edson Gomes, Margareth Menezes e a banda BaianaSystem.

Para as pessoas que marcaram presença no festival e aprovaram a estrutura, localização, organização e os serviços oferecidos, a expectativa é voltar o quanto antes ao novo espaço multiuso da capital baiana.

A recomendação de Jéssica Baiano, presidenta da União Brasileira de Mulheres (UBM) da Bahia, é que a cantora Duquesa seja a próxima atração musical a subir ao palco da Arena A TARDE.

“Curti muito o Festival A TARDE e eu quero dizer, de coração, que acho que eu e o público do festival, e quem ainda não conhece o festival, precisa vir aqui prestigiar Duquesa, porque essa mulher fala muito sobre empoderamento feminino, fala muito da atualização da vida das mulheres e merece muito. Ela chegou ao alcance de todo o Brasil e principalmente da juventude, então acho que Duquesa não pode faltar no Festival A TARDE”, disse ela.

A médica Flávia Chaves defendeu a presença de artistas de peso da nova geração e o retorno de algumas atrações que participaram desta primeira edição: “Edson Gomes não pode faltar, Luedji Luna, Marina Sena, Melly, Rachel Reis, BaianaSystem... acho que está de bom tamanho já, esses daí não podem faltar”.

Os amigos Lucas Ribeiro, Isaías Nascimento e Yamuna Souza aproveitaram a programação do evento em grupo e também deram sugestões do que querem ver.

“Zai com certeza não pode faltar” , falou Lucas. “Eu digo que Sambaiana é o que está faltando aqui nesse festival”, pontuou Isaías. “Acho que precisava de Sinara, viu?”, apontou Yamuna.

Já Victoria Vailato foi ainda mais longe e pediu que atrações internacionais também fossem convidadas a se apresentar na Arena A TARDE, ao lado de estrelas baianas.

“Quem não pode faltar aqui do Brasil é Edson Gomes, que já esteve. Eu acho que não pode faltar Ivete Sangalo e Léo Santana. A gente vê sempre no Carnaval, mas não pode faltar. E se vamos falar de atrações internacionais, bora chamar a Shakira, o Maluma, por que não?”, propôs.

