PLATEIA PEDIU BIS

2ª edição? Público pede mais um Festival A TARDE FM e sugere atrações

Primeira edição do evento na Arena A TARDE foi um sucesso e agradou o público

Dara Medeiros e Edvaldo Sales

Por Dara Medeiros e Edvaldo Sales

01/09/2025 - 10:51 h
Lucas Ribeiro, Isaías Nascimento e Yamuna Souza
Lucas Ribeiro, Isaías Nascimento e Yamuna Souza -

O Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração da Arena A TARDE, foi um sucesso e deixou o público com vontade de curtir ainda mais. O evento aconteceu no fim de semana no novo espaço cultural de Salvador e reuniu grandes estrelas da música brasileira, como Edson Gomes, Margareth Menezes e a banda BaianaSystem.

Para as pessoas que marcaram presença no festival e aprovaram a estrutura, localização, organização e os serviços oferecidos, a expectativa é voltar o quanto antes ao novo espaço multiuso da capital baiana.

A recomendação de Jéssica Baiano, presidenta da União Brasileira de Mulheres (UBM) da Bahia, é que a cantora Duquesa seja a próxima atração musical a subir ao palco da Arena A TARDE.

“Curti muito o Festival A TARDE e eu quero dizer, de coração, que acho que eu e o público do festival, e quem ainda não conhece o festival, precisa vir aqui prestigiar Duquesa, porque essa mulher fala muito sobre empoderamento feminino, fala muito da atualização da vida das mulheres e merece muito. Ela chegou ao alcance de todo o Brasil e principalmente da juventude, então acho que Duquesa não pode faltar no Festival A TARDE”, disse ela.

Jéssica Baiano
Jéssica Baiano | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A médica Flávia Chaves defendeu a presença de artistas de peso da nova geração e o retorno de algumas atrações que participaram desta primeira edição: “Edson Gomes não pode faltar, Luedji Luna, Marina Sena, Melly, Rachel Reis, BaianaSystem... acho que está de bom tamanho já, esses daí não podem faltar”.

Flávia Chaves
Flávia Chaves | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Os amigos Lucas Ribeiro, Isaías Nascimento e Yamuna Souza aproveitaram a programação do evento em grupo e também deram sugestões do que querem ver.

“Zai com certeza não pode faltar” , falou Lucas. “Eu digo que Sambaiana é o que está faltando aqui nesse festival”, pontuou Isaías. “Acho que precisava de Sinara, viu?”, apontou Yamuna.

Já Victoria Vailato foi ainda mais longe e pediu que atrações internacionais também fossem convidadas a se apresentar na Arena A TARDE, ao lado de estrelas baianas.

“Quem não pode faltar aqui do Brasil é Edson Gomes, que já esteve. Eu acho que não pode faltar Ivete Sangalo e Léo Santana. A gente vê sempre no Carnaval, mas não pode faltar. E se vamos falar de atrações internacionais, bora chamar a Shakira, o Maluma, por que não?”, propôs.

Victoria Vailato
Victoria Vailato | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia

