VIRALIZOU
30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia
Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O acidente aéreo que matou todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas completa 30 anos nesta segunda-feira, 2. Uma declaração feita pelo tecladista Júlio Rasec poucas horas antes do acidente repercute até os dias atuais.
Rasec gravou um vídeo enquanto retocava a cor no salão de um amigo. Ao comentar sobre a viagem que o grupo faria para Portugal, ele mudou o tom de maneira repentina e falou sobre um sonho.
“Essa noite eu sonhei com um negócio… parecia que o avião caía”, disse. Depois, o artista afirmou não saber o que aquilo significava. A gravação foi exibida dias depois no Jornal Nacional, da TV Globo.
Assista ao vídeo:
Leia Também:
A tragédia
O avião que transportava a banda na noite de 2 de março de 1996 tentou pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após um show em Brasília. A aeronave caiu na Serra da Cantareira, matando todos a bordo.
Além de Júlio Rasec, morreram o vocalista Dinho, o guitarrista Bento Hinoto, o baixista Samuel Reoli, o baterista Sérgio Reoli, além do ajudante de palco, do segurança, do piloto e do co-piloto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes