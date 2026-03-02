Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/03/2026 - 9:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal -

O acidente aéreo que matou todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas completa 30 anos nesta segunda-feira, 2. Uma declaração feita pelo tecladista Júlio Rasec poucas horas antes do acidente repercute até os dias atuais.

Rasec gravou um vídeo enquanto retocava a cor no salão de um amigo. Ao comentar sobre a viagem que o grupo faria para Portugal, ele mudou o tom de maneira repentina e falou sobre um sonho.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Essa noite eu sonhei com um negócio… parecia que o avião caía”, disse. Depois, o artista afirmou não saber o que aquilo significava. A gravação foi exibida dias depois no Jornal Nacional, da TV Globo.

Assista ao vídeo:

Leia Também:

Mamonas Assassinas: jaqueta de Dinho é encontrada intacta após exumação
Cinzas, árvores e entrada gratuita: como será novo memorial dos Mamonas Assassinas
Corpos dos ‘Mamonas Assassinas’ serão transformados em árvores

A tragédia

O avião que transportava a banda na noite de 2 de março de 1996 tentou pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após um show em Brasília. A aeronave caiu na Serra da Cantareira, matando todos a bordo.

Além de Júlio Rasec, morreram o vocalista Dinho, o guitarrista Bento Hinoto, o baixista Samuel Reoli, o baterista Sérgio Reoli, além do ajudante de palco, do segurança, do piloto e do co-piloto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mamonas Assassinas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Vídeo foi gravado horas antes do acidente fatal
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

x