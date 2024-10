50 anos do Ilê Aiyê: Show histórico é confirmado na Concha Acústica

Ilê Aiyê comemora 50 anos com grande festa

O Ilê Aiyê está completando 50 anos e, para comemorar esta data marcante, vai realizar no dia 1º de novembro, a partir das 18h30, na Concha Acústica do TCA, em Salvador, um evento para contar a história do grupo.

Para comemorar o seu cinquentenário, o espetáculo Ilê Aiyê - 50 Anos apresenta um Concerto Afro-Sinfônico com direção do dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Jr., com repertório comemorativo escolhido a dedo e convidados especialíssimos que irão reverenciar a importância, a beleza e a força da Pérola Negra do Curuzu.

O show Ilê Aiyê - 50 Anos terá toda renda obtida com as vendas destinada para a manutenção das ações sociais e culturais da Associação Cultural Bloco Ilê Aiyê.

SERVIÇO:

Ilê Aiyê – 50 anos

Local: Concha Acústica do TCA

Data: 1º de novembro de 2024

Horário: A partir das 18h30

Vendas: Sympla

Lote Promocional:

R$ 25 e R$ 50

Lote 2:

R$ 40 e R$ 80

Lote 3:

R$ 50 e R$100