Daniel fará show em Salvador com orquestra de músicos locais

O cantor Daniel fará um show nesta quarta-feira, 9, no Teatro Sesc do Comércio, em Salvador. O artista vai se unir à regência do maestro Carlos Prazeres, que também é regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, e arranjos de Dudu Viana, no Prudential Concerts, que está de volta em sua sétima temporada de concertos para promover o encontro de nomes da música brasileira com orquestras sinfônicas.

Daniel, que está na estrada celebrando 40 anos de carreira, já lançou 27 CDs, 8 DVDs, e totaliza mais de 15 milhões de discos vendidos, e contabiliza mais de 150 milhões de streams nas plataformas de música digitais.

“Terei a honra em trazer ao Prudential Concerts um repertório especial, do que fiz ao longo dos meus 40 anos de história. É um show para os fãs. São canções que fazem parte da minha trajetória, desde a época com o João Paulo. São canções relacionadas a minha vida musical e à minha carreira. Estou muito lisonjeado pelo convite, pela lembrança e na expectativa para realizar belos espetáculos por todo o país.”, diz Daniel.

Como já é tradição no Prudential Concerts, as orquestras serão formadas por músicos locais, somando cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada. Essa é uma prática desde a primeira edição do projeto, em 2017, uma forma de valorizar os músicos regionais de cada cidade visitada.

Além da capital baiana, o Prudential Concerts 2024 tem concertos confirmados em mais quatro cidades: São Paulo (2/10), data de estreia da sétima temporada, Brasília (23/10), Fortaleza (6/11) e Ribeirão Preto (13/11), que marca o encerramento desta edição.

Em seis anos de Prudential Concerts, já foram realizados 30 espetáculos para um público de mais de 35 mil pessoas. Por seus palcos, já passaram artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Rita, Michel Teló, Marcos e Belutti e Diogo Nogueira, entre outros.