MÚSICA
A TARDE FM apresenta especial com sucessos de Cássia Eller

Programa relembra a força e a genialidade da cantora 24 anos após sua partida

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/12/2025 - 12:04 h
Público poderá reviver alguns dos maiores sucessos da artista
O Palco A TARDE FM vai celebrar, neste sábado, 13, a potência artística de Cássia Eller, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Para homenagear a cantora, que morreu há 24 anos, a rádio preparou um especial dedicado à sua obra e à intensidade que marcou sua trajetória.

A partir das 17h, o público poderá reviver alguns dos maiores sucessos da artista, conhecidos pelo alcance emocional e pela interpretação visceral que se tornaram sua marca registrada. O programa pode ser acompanhado pela 103,9 FM, pelo aplicativo da emissora ou pelo site atardefm.com.br.

No setlist, estão faixas que atravessaram gerações, como "Malandragem", "O Segundo Sol", "Nós", "Por Enquanto" e "Relicário", todas presentes em momentos marcantes da carreira de Cássia e ainda hoje entre as mais lembradas pelo público.

A homenagem busca reconectar ouvintes antigos e novos à força da artista, reforçando sua relevância para a MPB, para o rock brasileiro e para a história recente da música nacional.

A trajetória de Cássia Eller

Cássia Rejane Eller (1962 – 2001) foi uma cantora e musicista brasileira. Uma das maiores representantes do rock brasileiro nos anos 1990, foi eleita a 18.ª maior voz e a 40.º maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil.

Lançou cinco álbuns de estúdio em vida — Cássia Eller (1990), O Marginal (1992), Cássia Eller (1994), Veneno AntiMonotonia (1997) e Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo (1999). Seu sexto álbum, Dez de Dezembro (2002), saiu postumamente.

O maior sucesso comercial da artista, o Acústico MTV (2001), vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock, consolidando definitivamente seu lugar entre os grandes nomes da música brasileira.

