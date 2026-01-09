A TARDE FM celebra pop rock e MPB com especiais neste fim de semana

A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana - Foto: Divulgação

A A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana para os ouvintes que acompanham a emissora em 103,9 FM, no site e no aplicativo. Entre sábado, 10, e domingo, 11, a rádio aposta em conteúdos que transitam entre o pop rock nacional e a MPB, reunindo música, memória e conversa.

No sábado, o Palco A TARDE FM abre espaço para um passeio pelos sucessos que marcaram os 30 anos do Skank, um dos grupos mais emblemáticos do pop rock nacional. A programação resgata canções que atravessaram gerações e seguem presentes na memória afetiva do público.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A seleção inclui músicas que ajudaram a consolidar a trajetória da banda mineira liderada por Samuel Rosa, convidando os ouvintes a cantar, curtir e dançar ao som de hits que marcaram época. O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser acompanhado pela frequência 103,9 FM, além do site atardefm.com.br.



Já no domingo, a programação ganha um tom mais intimista com o Conversa Brasileira. O convidado da vez é Guilherme Arantes, um dos grandes nomes da música nacional, conhecido por composições delicadas e pela forte presença do piano em sua obra.

Na conversa com Antônio Pitta, o artista reflete sobre o equilíbrio entre sucesso popular e densidade artística, a relação íntima entre piano e palavra e a forma como o tempo ressignifica canções que marcaram gerações. O programa, líder de audiência nas noites de domingo, vai ao ar às 21h, com transmissão pela 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.

Com a combinação de música e bate-papo, a A TARDE FM reforça sua proposta de valorizar grandes nomes da cena nacional e oferecer uma programação diversa ao longo do fim de semana.