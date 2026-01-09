Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RÁDIO

A TARDE FM celebra pop rock e MPB com especiais neste fim de semana

Em dois dias, emissora relembra hits do Skank e recebe Guilherme Arantes em entrevista exclusiva

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/01/2026 - 12:01 h
A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana
A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana -

A A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana para os ouvintes que acompanham a emissora em 103,9 FM, no site e no aplicativo. Entre sábado, 10, e domingo, 11, a rádio aposta em conteúdos que transitam entre o pop rock nacional e a MPB, reunindo música, memória e conversa.

No sábado, o Palco A TARDE FM abre espaço para um passeio pelos sucessos que marcaram os 30 anos do Skank, um dos grupos mais emblemáticos do pop rock nacional. A programação resgata canções que atravessaram gerações e seguem presentes na memória afetiva do público.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Banda baiana celebra 20 anos de disco com reencontro em Salvador
Idealizador do BaianaSystem rebate críticas a show em camarote
Vem para o Rio? Britney Spears anuncia retorno e surpreende fãs

A seleção inclui músicas que ajudaram a consolidar a trajetória da banda mineira liderada por Samuel Rosa, convidando os ouvintes a cantar, curtir e dançar ao som de hits que marcaram época. O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser acompanhado pela frequência 103,9 FM, além do site atardefm.com.br.

Já no domingo, a programação ganha um tom mais intimista com o Conversa Brasileira. O convidado da vez é Guilherme Arantes, um dos grandes nomes da música nacional, conhecido por composições delicadas e pela forte presença do piano em sua obra.

Na conversa com Antônio Pitta, o artista reflete sobre o equilíbrio entre sucesso popular e densidade artística, a relação íntima entre piano e palavra e a forma como o tempo ressignifica canções que marcaram gerações. O programa, líder de audiência nas noites de domingo, vai ao ar às 21h, com transmissão pela 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.

Com a combinação de música e bate-papo, a A TARDE FM reforça sua proposta de valorizar grandes nomes da cena nacional e oferecer uma programação diversa ao longo do fim de semana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm Conversa Brasileira música Palco A Tarde FM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

A TARDE FM prepara uma programação especial neste fim de semana
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x