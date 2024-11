Afrobaile reúne Afrocidade, O Kanalha e mais na Senzala do Barro Preto

Os ingressos estão à venda no Sympla - Foto: Divulgação

Em edição especial, Afrobaile vai acontecer no dia 8 de novembro na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador. A Afrocidade, banda anfitriã da festa, convidou grandes nomes da música da Bahia para um encontro que vai começar às 21h.

Leia também:

>> Ilê Aiyê abre inscrições para concurso Deusa do Ébano 2025

>> Definido! Lincoln Senna assume o Parangolé após saída de Tony Salles

>> Carnaval 2025: blocos têm abadás que vão de R$ 210 a R$ 2 mil

Juntos, Afrocidade, Jau, O Kanalha, Sued Nunes, Yan Cloud, além dos DJs Zamba e Black Daria, farão uma justa homenagem ao dono da casa, o Ilê Aiyê, pelos seus 50 anos de luta e resistência, celebrados em 2024. Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$ 60, no primeiro lote.

O Afrobaile começou como um movimento de valorização da cultura e da música diaspórica encabeçado pela Afrocidade, em 2015, em Camaçari. De lá pra cá, se consolidou, tornando-se o maior evento independente na cena local, atraindo público de toda a região metropolitana.

Já foram realizadas 25 edições em Camaçari e também em Salvador para um público estimado de 50 mil pessoas. O palco do Afrobaile já recebeu em edições anteriores artistas como Liniker, Pablo Vittar, Russo Passapusso, Majur, Luedji Luna, Xênia França, Cronista do Morro, entre outros.

A edição marcará o lançamento de ‘Oriki’, novo single da Afrocidade que chega em novembro nas plataformas digitais.