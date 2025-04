Alexandre Carlo é o convidado do Conversa Brasileira

Alexandre Carlo está em carreira solo - Foto: Reprodução

Por quase três décadas ele foi a cara e a voz da maior banda de Reggae do país. Agora, em carreira solo, Alexandre Carlo está pronto para alçar novos voos com muita liberdade criativa. Neste domingo, 20, ele será o convidado de Antônio Pitta no "Conversa Brasileira".

No bate papo, o brasiliense vai falar do sucesso nacional da Natiruts, do novo EP lançado em março, do clipe recém-gravado em Salvador e dos planos para esta nova fase da carreira.

O Conversa Brasileira vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.