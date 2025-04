Festa "Coladinho com Neto" agita Véspera da Semana Santa

O ecento conatrá com uma série de atrações - Foto: Foto: Divulgação

A véspera do feriadão da Semana Santa será animada na cidade de São Sebastião do Passé (BA), localizada apenas há 50 minutos de Salvador, capital baiana. Nesta quinta-feira, 17, acontece a primeira edição da festa “Coladinho com Neto”.

O evento contará com apresentações de Timbalada, Tony Sales, Heitor Costa, Natanzinho Lima e Kaelzinho Ferraz. A festa também possui camisa padronizada para todos e será realizada no Vilas Calango Park, a partir das 20h.

Atrações do evento | Foto: Foto: Divulgação

A celebração foi dividida em três setores: Arena, que possui vista para frente do palco e passarela; Área Vip: com palco exclusivo que contará com um show do grupo Resenha do Gaab, Lucas Viana e a dupla Jairo e Beto; Front Stage Open Bar: com bebidas diversas, vista privilegiada, lounge, tequileiros e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Ticketmaker e nos pontos físicos: Shopping Barra (Balcão Ingressos Bahia), Pida (Shopping Salvador, Shopping Paralela, Shopping Salvador Norte e Shopping Piedade), Ticket Maker Armazém (Parque Shopping - ao lado da loja do Bahia).