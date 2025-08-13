CULTURA
Ana Mametto volta a Salvador com show que celebra o sagrado
Show reafirma os laços com a ancestralidade e a cultura ancestral
Por Agatha Victoria
De volta a Salvador,Ana Mametto apresenta o espetáculo “Saudação” nos dias 15 e 16 de agosto, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho, na Federação. O evento é um tributo à ancestralidade e à cultura afro-brasileira.
O show, aclamado pelo público e pela crítica em abril do ano passado, deriva do álbum que leva o mesmo nome, composto por 12 canções que exploram de forma cuidadosa as raízes da cantora.
No disco, Ana homenageia grandes nomes da música popular brasileira, como Dorival Caymmi, o grupo Tincoãs, Vinicius de Moraes e Baden Powell, com o icônico Os Afro-Sambas, além de interpretar canções interpretadas por Clara Nunes.
Sobre a construção do projeto e a experiência de apresentá-lo ao público, Mametto declarou:
“Revisitei a minha casa interior com esse álbum, relembrei a infância e me conectei com o sagrado. Agora, divido no palco a experiência de mergulhar na música afro-brasileira, saudando esses quatro nomes que fazem parte da minha trajetória como artista e como mulher.”
Repertório do espetáculo
O show traz interpretações de músicas de cada homenageado. Entre os destaques, estão Canto para Xangô, Banho de Manjericão, Atabaque Chora, Canoeiro, entre outros.
Além da apresentação musical, o espetáculo se destaca pelo cenário, concebido pelo artista baiano Peu Caldas, que reforça o convite a uma imersão na ancestralidade.
A performance contará ainda com a participação especial do percussionista Marco Lobo, que une instrumentos tradicionais a timbres e sons experimentais, ampliando a atmosfera sensorial da obra.
