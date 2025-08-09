Menu
MÚSICA
NOIVA?

Anitta surge com anel de noivado e J Balvin comemora momento

Relacionamento da cantora com o empresário Ian Bortolanza foi confirmado no inídio deste ano

Por Isabela Cardoso

09/08/2025 - 11:31 h
Anitta com o anel de noivado, beijando Ian Bortolanza
Anitta com o anel de noivado, beijando Ian Bortolanza -

O cantor e compositor colombiano J Balvin surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram imagens de Anitta exibindo um anel de noivado. Na publicação, ele aproveitou para parabenizar a cantora e amiga pelo momento especial: "Felicidades, vejo vocês no casamento", escreveu.

O relacionamento de Anitta com Ian Bortolanza, empresário catarinense do ramo esportivo, foi confirmado oficialmente no início deste ano, durante as festas de Carnaval. Desde então, o casal tem chamado atenção nas redes sociais, mas ainda mantém detalhes da vida pessoal reservados.

Até o momento, Anitta não comentou publicamente sobre o suposto noivado, o que tem levado fãs e internautas a especularem se a aliança é uma brincadeira entre amigos ou realmente um compromisso oficial.

x